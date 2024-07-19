İstanbul’da geceleri uyutmayan nem etkisini ne zaman yitirecek? AKOM’dan megakentteki 4 nokta için uyarı: 42 derecenin üzeri görülecek
Türkiye en sıcak temmuz aylarından birini yaşıyor. İstanbul’da yüksek nem geceleri uyutmuyor. Hissedilen sıcaklık Sarıyer’de 45’i, Beylikdüzü’nde 41 dereceyi gördü. Son değerlendirmelere göre, yüksek nem etkisini pazar gününe kadar sürdürecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yeni haftada İstanbul’daki nem oranının yüzde 70’lere gerileyeceğini belirterek, “Pazartesi, salı, çarşamba günleri biraz daha rahatız.” ifadesini kullandı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi, Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü’nde sıcaklık değerlerinin 42 derece ve üzerine çıkabileceği konusunda vatandaşları uyardı.
Gündüz saatlerinde sıcak bunaltıyor, geceleri ise nem uyutmuyor. En sıcak temmuz aylarından birini yaşayan Türkiye’de hava sıcaklığı yer yer 45 derecenin üzerine çıkıyor.Peki sıcak hava ve nem etkisini ne kadar sürdürecek?