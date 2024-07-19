İstanbul’da geceleri uyutmayan nem etkisini ne zaman yitirecek? AKOM’dan megakentteki 4 nokta için uyarı: 42 derecenin üzeri görülecek

AKOM’DAN İSTANBUL’A UYARI: 4 NOKTADA 42 DERECENİN ÜZERİ GÖRÜLECEK

Kentteki hava durumuna ilişkin İBB Afet Koordinasyon Merkezi de bir uyarı yayımladı.

AKOM verisine göre, pazartesi gününe kadar etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 34-38 derece aralığında seyredeceği, yüksek nem oranları nedeniyle bu değerlerin ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissedilebileceği bildirildi.

Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü’nde hissedilen sıcaklığın 42 derece ve üzerine ulaşacağı belirtildi.

AKOM açıklamasında, “11.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın güneş altında çok fazla zaman geçirmemeye, bol sıvı tüketmeye ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermelerini öneriyor, başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından faydalı olacaktır.” denildi.