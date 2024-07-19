İstanbul’da geceleri uyutmayan nem etkisini ne zaman yitirecek? AKOM’dan megakentteki 4 nokta için uyarı: 42 derecenin üzeri görülecek

Türkiye en sıcak temmuz aylarından birini yaşıyor. İstanbul’da yüksek nem geceleri uyutmuyor. Hissedilen sıcaklık Sarıyer’de 45’i, Beylikdüzü’nde 41 dereceyi gördü. Son değerlendirmelere göre, yüksek nem etkisini pazar gününe kadar sürdürecek. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, yeni haftada İstanbul’daki nem oranının yüzde 70’lere gerileyeceğini belirterek, “Pazartesi, salı, çarşamba günleri biraz daha rahatız.” ifadesini kullandı. İBB Afet Koordinasyon Merkezi, Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü’nde sıcaklık değerlerinin 42 derece ve üzerine çıkabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

İstanbul’da geceleri uyutmayan nem etkisini ne zaman yitirecek? AKOM’dan megakentteki 4 nokta için uyarı: 42 derecenin üzeri görülecek - 1

Gündüz saatlerinde sıcak bunaltıyor, geceleri ise nem uyutmuyor. En sıcak temmuz aylarından birini yaşayan Türkiye’de hava sıcaklığı yer yer 45 derecenin üzerine çıkıyor.

Peki sıcak hava ve nem etkisini ne kadar sürdürecek?

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İstanbul’da geceleri uyutmayan nem etkisini ne zaman yitirecek? AKOM’dan megakentteki 4 nokta için uyarı: 42 derecenin üzeri görülecek - 2

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV canlı yayınında önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin son raporları paylaştı.

İstanbul’da geceleri uyutmayan nem etkisini ne zaman yitirecek? AKOM’dan megakentteki 4 nokta için uyarı: 42 derecenin üzeri görülecek - 3

SARIYER’DE HİSSEDİLEN SICAKLIK 45 DERECEYİ GÖRDÜ

İstanbul’da nemin en çok Karadeniz kıyılarında etkili olduğunu anlatan Çalışkan, “Sarıyer, Şile ve hattı en yüksek neme sahip. Ümraniye, Esenyurt gibi denizden uzak yerlerdeyseniz rüzgar geceleri çok az nefes aldırabiliyor.” şeklinde konuştu.

İstanbul’da geceleri uyutmayan nem etkisini ne zaman yitirecek? AKOM’dan megakentteki 4 nokta için uyarı: 42 derecenin üzeri görülecek - 4

Sarıyer’de nem etkisiyle hissedilen sıcaklığın 45 dereceye ulaştığını anlatan Çalışkan, hava sıcaklığının Beylikdüzü’nde 41, Ümraniye’de 40, Kadıköy’de ise 38 derece hissedildiğini söyledi.

İstanbul’da geceleri uyutmayan nem etkisini ne zaman yitirecek? AKOM’dan megakentteki 4 nokta için uyarı: 42 derecenin üzeri görülecek - 5

“YENİ HAFTADA RAHATLAYACAĞIZ”

Çalışkan, pazar gününden itibaren İstanbul’da nemde düşüş olacağını söyledi. “Nem oranında yüzde 70’lere doğru düşüş olacak. Pazar, pazartesi, salı, çarşamba günleri biraz daha rahatız.” diyen Çalışkan, sonraki günlerde sıcaklıklarda bir nebze düşüş olabileceğini ifade etti.

İstanbul’da geceleri uyutmayan nem etkisini ne zaman yitirecek? AKOM’dan megakentteki 4 nokta için uyarı: 42 derecenin üzeri görülecek - 6

GÜNEYDE KURU SICAK

Güney bölgelerde kuru bir sıcak olduğunu anlatan Çalışkan, doğuda ise sel tehlikesi olduğunu ifade etti. Erzurum, Ağrı, Erzincan, Muş ve Bingöl’de aniden bastıran şiddetli yağışlar olduğunu söyleyen Çalışkan, vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İstanbul’da geceleri uyutmayan nem etkisini ne zaman yitirecek? AKOM’dan megakentteki 4 nokta için uyarı: 42 derecenin üzeri görülecek - 7

AKOM’DAN İSTANBUL’A UYARI: 4 NOKTADA 42 DERECENİN ÜZERİ GÖRÜLECEK

Kentteki hava durumuna ilişkin İBB Afet Koordinasyon Merkezi de bir uyarı yayımladı.

AKOM verisine göre, pazartesi gününe kadar etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların 34-38 derece aralığında seyredeceği, yüksek nem oranları nedeniyle bu değerlerin ölçülenden 5-10 derece daha yüksek hissedilebileceği bildirildi.

Kartal, Kadıköy, Florya ve Beylikdüzü’nde hissedilen sıcaklığın 42 derece ve üzerine ulaşacağı belirtildi.

AKOM açıklamasında, “11.00 ile 18.00 saatleri arasında vatandaşlarımızın güneş altında çok fazla zaman geçirmemeye, bol sıvı tüketmeye ve mevsim koşullarına uygun, ince, pamuklu kıyafet seçimine özen göstermelerini öneriyor, başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından faydalı olacaktır.” denildi.
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