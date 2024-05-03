İstanbul’da genç bir kadın bıçak zoruyla taksiye bindirildi: “Döveceksin biliyorum”
İstanbul Pendik’te genç bir kadın, eli bıçaklı bir kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Taksiye binmek istemeyen genç kadının, “Döveceksin beni biliyorum, yalvarırım bırak.” dediği duyuldu.
İstanbul’da genç bir kadın, bıçak zoruyla taksiye bindirildi.
Olay, geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında Pendik’e bağlı Kavakpınar Mahallesi’nde yaşandı.