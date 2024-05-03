İstanbul’da genç bir kadın bıçak zoruyla taksiye bindirildi: “Döveceksin biliyorum”

İstanbul Pendik’te genç bir kadın, eli bıçaklı bir kişi tarafından zorla taksiye bindirilerek kaçırıldı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Taksiye binmek istemeyen genç kadının, “Döveceksin beni biliyorum, yalvarırım bırak.” dediği duyuldu.

İstanbul’da genç bir kadın bıçak zoruyla taksiye bindirildi: “Döveceksin biliyorum” - 1

İstanbul’da genç bir kadın, bıçak zoruyla taksiye bindirildi.

Olay, geçen cuma günü saat 16.00 sıralarında Pendik’e bağlı Kavakpınar Mahallesi’nde yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da genç bir kadın bıçak zoruyla taksiye bindirildi: “Döveceksin biliyorum” - 2

İddiaya göre, eli bıçaklı bir adam, genç kadını sokak ortasında zorla taksiye bindirmeye çalıştı.

Bağrışma seslerini duyan mahalleli sokağa döküldü.
İstanbul’da genç bir kadın bıçak zoruyla taksiye bindirildi: “Döveceksin biliyorum” - 3

Vatandaşlar araya girmeye çalışsa da bıçaklı adam gözyaşları içindeki genç kadını zorla taksiye bindirerek kaçırdı.

İstanbul’da genç bir kadın bıçak zoruyla taksiye bindirildi: “Döveceksin biliyorum” - 4

Taksiye binmek istemeyen genç kadının, “Döveceksin beni biliyorum, yalvarırım bırak.” sözleri duyuldu.

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