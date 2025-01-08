İstanbul’da Gülnaz’ı öldürdü, İzmir’e gidip bir kişiyi daha vurdu: Polis firari saldırganı arıyor

İddiaya göre, Gülnaz Adal (45) ve eşi Vedat Adal (44) akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma bir süre sonra sona erdi.

TIR şoförlüğü yapan Vedat Adal gece saatlerinde uyuyan eşi Günaz Adal’ın yanındaki silahla başına ateş ederek evden kaçtı.