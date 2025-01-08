İstanbul’da Gülnaz’ı öldürdü, İzmir’e gidip bir kişiyi daha vurdu: Polis firari saldırganı arıyor

İstanbul Bağcılar’da bir kadın cinayete kurban gitti. Gülnaz Adal isimli kadın, eşi Vedat Adal tarafından öldürüldü. Eşini öldüren adam, cinayetin ardından İzmir’e gitti. Adal, burada da bir kişiyi silahla vurdu. Polis firari saldırganı arıyor.

İstanbul’da Gülnaz’ı öldürdü, İzmir’e gidip bir kişiyi daha vurdu: Polis firari saldırganı arıyor - 1

İstanbul’da eşini öldüren bir kişi, İzmir’e gidip burada da bir kişiyi vurdu.

Olay, Bağcılar’a bağlı 100. Yıl Mahallesi’ndee bulunan üç katlı binadaki dairede 5 Ocak Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da Gülnaz’ı öldürdü, İzmir’e gidip bir kişiyi daha vurdu: Polis firari saldırganı arıyor - 2

İddiaya göre, Gülnaz Adal (45) ve eşi Vedat Adal (44) akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma bir süre sonra sona erdi.

TIR şoförlüğü yapan Vedat Adal gece saatlerinde uyuyan eşi Günaz Adal’ın yanındaki silahla başına ateş ederek evden kaçtı.

İstanbul’da Gülnaz’ı öldürdü, İzmir’e gidip bir kişiyi daha vurdu: Polis firari saldırganı arıyor - 3

O sırada evde bulunan oğulları Y. Adal durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

İstanbul’da Gülnaz’ı öldürdü, İzmir’e gidip bir kişiyi daha vurdu: Polis firari saldırganı arıyor - 4

CİNAYETTEN SONRA İZMİR’E GİTTİ

Silahlı saldırgan koca olayın eşi Gülnaz Adal’ı silahla öldürdükten sonra 500 kilometre yol katetti.

İzmir’e giden Vedat Adal, İzmir’de de bir kişiyi silahla ağır yaraladı.

İstanbul’da Gülnaz’ı öldürdü, İzmir’e gidip bir kişiyi daha vurdu: Polis firari saldırganı arıyor - 5

Silahlı saldırgan saldırıdan sonra olay yerinden kaçtı.

Annesi, babası tarafından öldürülen Y. Adal’ın ise olaydan sonra ifadesinin alındığı öğrenildi.
İstanbul’da Gülnaz’ı öldürdü, İzmir’e gidip bir kişiyi daha vurdu: Polis firari saldırganı arıyor - 6

Polis ekipleri ise saldırgan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER