İstanbul’da Gülnaz’ı öldürdü, İzmir’e gidip bir kişiyi daha vurdu: Polis firari saldırganı arıyor
İstanbul Bağcılar’da bir kadın cinayete kurban gitti. Gülnaz Adal isimli kadın, eşi Vedat Adal tarafından öldürüldü. Eşini öldüren adam, cinayetin ardından İzmir’e gitti. Adal, burada da bir kişiyi silahla vurdu. Polis firari saldırganı arıyor.
İstanbul’da eşini öldüren bir kişi, İzmir’e gidip burada da bir kişiyi vurdu.Olay, Bağcılar’a bağlı 100. Yıl Mahallesi’ndee bulunan üç katlı binadaki dairede 5 Ocak Pazar günü gece saatlerinde meydana geldi.