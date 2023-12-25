İstanbul’da hanutçulardan turistlere dayak: 96 kişi adliyeye sevk edildi

Beyoğlu ve Beşiktaş’ta eğlence mekanına götürdükleri turistlere yüksek miktarda hesap çıkaran hanutçulara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 96 kişi gözaltına alınırken, turistlere saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’da hanutçulardan turistlere dayak: 96 kişi adliyeye sevk edildi - 1

İstanbul Beyoğlu ve Beşiktaş’ta eğlence mekanlarına giden turistlere fazla hesap çıkaran hanutçulara yönelik operasyon yapıldı.

Hanutçuların, fazla hesap ödemeyi reddeden turistlere saldırdığı bu sırada da cep telefonu ve cüzdanlarını çaldıkları belirlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da hanutçulardan turistlere dayak: 96 kişi adliyeye sevk edildi - 2

İstanbul merkezli 13 ilde yapılan operasyonda, 96 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul’da hanutçulardan turistlere dayak: 96 kişi adliyeye sevk edildi - 3

SALDIRI ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Şüphelilerin yakalanmasının ardından söz konusu eğlence mekanlarında müşterilere sopalı saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul’da hanutçulardan turistlere dayak: 96 kişi adliyeye sevk edildi - 4

Görüntülerde yüksek fiyatları ödemeyi reddeden müşterilere saldırı anları yer aldı.

İstanbul’da hanutçulardan turistlere dayak: 96 kişi adliyeye sevk edildi - 5
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