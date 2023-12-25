İstanbul’da hanutçulardan turistlere dayak: 96 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul Beyoğlu ve Beşiktaş’ta eğlence mekanlarına giden turistlere fazla hesap çıkaran hanutçulara yönelik operasyon yapıldı.

Hanutçuların, fazla hesap ödemeyi reddeden turistlere saldırdığı bu sırada da cep telefonu ve cüzdanlarını çaldıkları belirlendi.