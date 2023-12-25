İstanbul’da hanutçulardan turistlere dayak: 96 kişi adliyeye sevk edildi
Beyoğlu ve Beşiktaş’ta eğlence mekanına götürdükleri turistlere yüksek miktarda hesap çıkaran hanutçulara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda 96 kişi gözaltına alınırken, turistlere saldırı anlarına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
İstanbul Beyoğlu ve Beşiktaş’ta eğlence mekanlarına giden turistlere fazla hesap çıkaran hanutçulara yönelik operasyon yapıldı.Hanutçuların, fazla hesap ödemeyi reddeden turistlere saldırdığı bu sırada da cep telefonu ve cüzdanlarını çaldıkları belirlendi.