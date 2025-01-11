İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Sel, fırtına, kar ve tipiye dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, Marmara ve Kıyı Ege’de yarın öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi’nde kuvvetli yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak görülmesi bekleniyor.