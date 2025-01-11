İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Sel, fırtına, kar ve tipiye dikkat!

Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurda ulaştı. İstanbul’da bugün sağanak etkili oluyor. Megakent yarın daha da soğuyacak. Trakya’nın yükseklerinde kar beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’un da aralarında bulunduğu 13 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarıda, yağmur, sel, tipi ve kar yağışına karşı dikkatli olunması istendi.

İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Sel, fırtına, kar ve tipiye dikkat! - 1

İstanbul’da hava sıcaklığı bugün hızla düştü.

Hafta için 16-17 derecelerde seyreden sıcaklık 10 dereceye kadar geriledi.

Megakent yarın daha da soğuyacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Sel, fırtına, kar ve tipiye dikkat! - 2

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin yağışlı sistemin etkisine girmesine bağlı olarak, Marmara ve Kıyı Ege’de yarın öğle saatlerinden sonra beklenen yağışların, Trakya Kesimi’nde kuvvetli yağmur ve sağanak zamanla yükseklerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar olarak görülmesi bekleniyor.

İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Sel, fırtına, kar ve tipiye dikkat! - 3

İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Çanakkale’nin güneyi ile Kıyı Ege’de (İzmir, Muğla, Aydın ve Manisa'nın batısı) yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak (kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak) bekleniyor.

Muğla’nın kıyı ilçelerindeki yağışlar ise çok kuvveti ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olacak.
İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Sel, fırtına, kar ve tipiye dikkat! - 4

13 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI

Beklenen yağış nedeniyle 13 kentte sarı kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu şehirler şöyle: Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Yalova

İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Sel, fırtına, kar ve tipiye dikkat! - 5

SEL, TİPİ VE RÜZGARA DİKKAT

Sarı kodlu uyarıda bulunulan şehirlerde, el, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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