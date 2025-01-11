İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı: Sel, fırtına, kar ve tipiye dikkat!
Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası yurda ulaştı. İstanbul’da bugün sağanak etkili oluyor. Megakent yarın daha da soğuyacak. Trakya’nın yükseklerinde kar beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’un da aralarında bulunduğu 13 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu. Uyarıda, yağmur, sel, tipi ve kar yağışına karşı dikkatli olunması istendi.
İstanbul’da hava sıcaklığı bugün hızla düştü.
Hafta için 16-17 derecelerde seyreden sıcaklık 10 dereceye kadar geriledi.Megakent yarın daha da soğuyacak.