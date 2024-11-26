İstanbul’da ilçe ilçe gezip katliam yaptı! Seri cinayetler öncesi son görüntüsü ortaya çıktı

İstanbul’un Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde art arda 7 cinayet işleyen, ardından yaşamına son veren Bahtiyar Aladağ’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Aladağ’ın anne ve babasını öldürüp, kız kardeşini de yaraladığı eve giriş anı ile evden çıkıp arabayla Avcılar’a gittiği anlar yer alıyor.

İstanbul’da ilçe ilçe gezip katliam yaptı! Seri cinayetler öncesi son görüntüsü ortaya çıktı - 1

İstanbul’da bir Bahtiyar Aladağ isimli adam, üç ilçede 7 kişiyi art arda gerçekleştirdiği cinayetlerle katletti. Aladağ, tüm bu cinayetlerin ardından kendi yaşamına son verdi.

Olay geçen pazar günü yaşandı.

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İstanbul’da ilçe ilçe gezip katliam yaptı! Seri cinayetler öncesi son görüntüsü ortaya çıktı - 2

Bahtiyar Aladağ isimli adam, Büyükçekmece Gölü kenarında önce eşi, çocuğu ve kayınvalidesini öldürdü. Üç kişinin cesetleri dün bulundu.

İstanbul’da ilçe ilçe gezip katliam yaptı! Seri cinayetler öncesi son görüntüsü ortaya çıktı - 3

Saldırgan bu cinayetlerin ardından yine Büyükçekmece’de bulunan ailesinin evine geçti. Aladağ burada da anne ve babasını öldürdü, kız kardeşini de silahla yaraladı.

Aladağ bu cinayetler öncesinde bir sokakta güvenlik kamerasına takıldı.
İstanbul’da ilçe ilçe gezip katliam yaptı! Seri cinayetler öncesi son görüntüsü ortaya çıktı - 4

Görüntülerde Aladağ’ın anne ve babasını öldürüp kız kardeşini yaraladığı eve giriş anı ile evden çıkarak otomobille Avcılar’a gittiği görüntüler yer alıyor.

İstanbul’da ilçe ilçe gezip katliam yaptı! Seri cinayetler öncesi son görüntüsü ortaya çıktı - 5

Saldırganın araçla gelip, kapüşonlu montla eve girdiği bir süre sonra binadan çıktığı ve araçla uzaklaştığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul’da ilçe ilçe gezip katliam yaptı! Seri cinayetler öncesi son görüntüsü ortaya çıktı - 6

Aladağ, bu cinayetlerin ardından gittiği Avcılar’da iki kişiyi vurdu.

Saldırıda kuaförde çalışan Mehmet Salih Özsökük yaşamını yitirirken, Aladağ’ın eşinin kardeşi Gökhan Soylu yaralandı.

İstanbul’da ilçe ilçe gezip katliam yaptı! Seri cinayetler öncesi son görüntüsü ortaya çıktı - 7

Altıncı cinayetinin ardından bu kez Esenyurt’a geçen saldırgan, burada ise kuzeni Şadan Serdar Buke’yi öldürdü.

Aladağ bu cinayetten sonra yaşamına son verdi.

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