İstanbul’da ilçe ilçe gezip katliam yaptı! Seri cinayetler öncesi son görüntüsü ortaya çıktı

Saldırgan bu cinayetlerin ardından yine Büyükçekmece’de bulunan ailesinin evine geçti. Aladağ burada da anne ve babasını öldürdü, kız kardeşini de silahla yaraladı.

Aladağ bu cinayetler öncesinde bir sokakta güvenlik kamerasına takıldı.