İstanbul’da ilçe ilçe gezip katliam yaptı! Seri cinayetler öncesi son görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul’un Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde art arda 7 cinayet işleyen, ardından yaşamına son veren Bahtiyar Aladağ’ın son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Aladağ’ın anne ve babasını öldürüp, kız kardeşini de yaraladığı eve giriş anı ile evden çıkıp arabayla Avcılar’a gittiği anlar yer alıyor.
İstanbul’da bir Bahtiyar Aladağ isimli adam, üç ilçede 7 kişiyi art arda gerçekleştirdiği cinayetlerle katletti. Aladağ, tüm bu cinayetlerin ardından kendi yaşamına son verdi.
Olay geçen pazar günü yaşandı.