İstanbul’da iş insanının aracı kurşunlandı, kızı takip edildi | “Saldırı emri Ukrayna’dan geldi” iddiası

İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir iş insanının aracı kurşunlandı. Otomobiline 4 kurşun isabet eden iş insanı, polise gidip şikayetçi oldu. Bu olaydan 1 gün sonra ise iş insanının kızı, motosikletli şüpheliler tarafından takip edildi. Polis, olayla ilgili olarak Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, kurşunlama emrini Ukrayna’da yaşayan Rıfat adında bir kişiden aldıklarını iddia etti.

İstanbul’da iş insanının aracı kurşunlandı, kızı takip edildi | “Saldırı emri Ukrayna’dan geldi” iddiası - 1

İstanbul’da bir iş insanının otomobili kurşunlandı.

Olay, 3 Kasım Cuma günü, saat 11.30 sıralarında, Ataşehir’de meydana gedi. İddiaya göre; motosikletli iki kişi, L.A. isimli kişinin otomobiline ateş ederek kaçtı.

Otomobiline 4 kurşun isabet ettiğini gören L.A., polise giderek durumu anlattı.

4 Kasım Cumartesi günü ise L.A.’nın kızının kullandığı otomobili motosikletli bir kişinin takip ettiği iddia edildi.

Bunun üzerine polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da iş insanının aracı kurşunlandı, kızı takip edildi | “Saldırı emri Ukrayna’dan geldi” iddiası - 2

L.A., polise verdiği ifadesinde, “Bir kişiyle iş yapıyordum. Daha sonra paramı alamadığım için iş yapmayı kestim. Sonra tanımadığım kişiler beni tehdit edip para istediler.” dedi.

Saldırıyı bu kişilerin gerçekleştirmiş olabileceğini söyleyen L.A., “Kızımın otomobilini motosikletli bir kişi takip etmiş. Yeni bir saldırıdan şüpheleniyoruz.” ifadelerini kullandı.

Polis olayla ilgili başlattığı çalışmada, iş adamı L.A.’nın otomobilini kurşunlayan kişilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.
İstanbul’da iş insanının aracı kurşunlandı, kızı takip edildi | “Saldırı emri Ukrayna’dan geldi” iddiası - 3

Görüntülerde, bir motosiklette bulunan iki kişinin iş adamının otomobilini takip ettiği görüldü.

Bu görüntülerin izi sürülerek saldırıyı gerçekleştiren Türkmenistan uyruklu Sakır E. ve Gafurcan H. gözaltına alındı.

İstanbul’da iş insanının aracı kurşunlandı, kızı takip edildi | “Saldırı emri Ukrayna’dan geldi” iddiası - 4

“SALDIRI EMRİ UKRAYNA’DAN GELDİ” İDDİASI

İki ismin adreslerinde yapılan aramada, tabanca ve çelik yelek ele geçirildi.

Şüphelilerin poliste verdiği ifadelerinde, saldırı talimatını Ukrayna’da yaşayan “Rıfat” isimli kişiden aldıklarını söyledikleri öğrenildi.
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