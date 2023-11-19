İstanbul’da iş insanının aracı kurşunlandı, kızı takip edildi | “Saldırı emri Ukrayna’dan geldi” iddiası
İstanbul’un Ataşehir ilçesinde bir iş insanının aracı kurşunlandı. Otomobiline 4 kurşun isabet eden iş insanı, polise gidip şikayetçi oldu. Bu olaydan 1 gün sonra ise iş insanının kızı, motosikletli şüpheliler tarafından takip edildi. Polis, olayla ilgili olarak Türkmenistan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, kurşunlama emrini Ukrayna’da yaşayan Rıfat adında bir kişiden aldıklarını iddia etti.
İstanbul’da bir iş insanının otomobili kurşunlandı.
Olay, 3 Kasım Cuma günü, saat 11.30 sıralarında, Ataşehir’de meydana gedi. İddiaya göre; motosikletli iki kişi, L.A. isimli kişinin otomobiline ateş ederek kaçtı.
Otomobiline 4 kurşun isabet ettiğini gören L.A., polise giderek durumu anlattı.
4 Kasım Cumartesi günü ise L.A.’nın kızının kullandığı otomobili motosikletli bir kişinin takip ettiği iddia edildi.Bunun üzerine polis, olayla ilgili çalışma başlattı.