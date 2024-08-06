İstanbul’da iş yerine 17 günde iki saldırı: “İş yerime el koymak istiyorlar”

İstanbul Avcılar’da bir iş yerine 17 gün arayla iki kez silahlı düzenlendi. Çevredekilerin iddiasına göre, şüpheliler ilk saldırının ardından kaçarken, “Bu iş yarım kaldı, yine geleceğiz.” diyerek tehditte bulundu. Bu tehdidin ardından saldırganlar iş yerini 3 Ağustos gecesi bir kez daha kurşunladı. İş yeri sahibi, saldırıdan iş yerine el koymak isteyen akrabalarını sorumlu tuttu.

İstanbul’da iş yerine 17 günde iki saldırı: “İş yerime el koymak istiyorlar” - 1

İstanbul’da bir iş yeri 17 gün arayla iki kez kurşunlandı.

Avcılar’a bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde Ahmet Yıldızhan'a ait iş yerine ilk saldırı 17 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında gerçekleşti.

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İstanbul’da iş yerine 17 günde iki saldırı: “İş yerime el koymak istiyorlar” - 2

Motosikletle gelen 2 şüpheli, uzun namlulu silahlarla ateş etti, ancak silah ateş almadı.

Aynı kişiler bir süre sonra tekrar gelerek silahla ateş açıp, kaçtı.

Çevredekilerin iddiasına göre şüpheliler kaçarken, “Bu iş yarım kaldı, yine geleceğiz.” diyerek uzaklaştı.
İstanbul’da iş yerine 17 günde iki saldırı: “İş yerime el koymak istiyorlar” - 3

Silahtan çıkan mermiler ofisin kapısına ve televizyona isabet etti.

O sırada iş yerinde bulunan bekçi yara almadan kurtuldu.

İkinci saldırı ise 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00 sıralarında Ahmet Yıldızhan iş yerinin önünde bulunduğu sırada gerçekleşti.

Otomobille gelen şüpheliler, Yıldızhan’a doğru iki el ateş etti.

Kurşunlardan kaçmaya çalışan Yıldızhan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’da iş yerine 17 günde iki saldırı: “İş yerime el koymak istiyorlar” - 4

“İŞ YERİME EL KOYMAK İSTİYORLAR”

Saldırıdan iş yerine el koymak isteyen yakınını sorumlu tutan Yıldızhan, “Bir an önce önlemlerin alınmasını ve şüphelinin yakalanıp tutuklanmasını bekliyoruz. Can güvenliğimiz yerinde değildir. Emniyet güçlerimize güvenimiz sonsuzdur.” dedi.

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