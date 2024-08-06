İstanbul’da iş yerine 17 günde iki saldırı: “İş yerime el koymak istiyorlar”

İstanbul’da bir iş yeri 17 gün arayla iki kez kurşunlandı.

Avcılar’a bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde Ahmet Yıldızhan'a ait iş yerine ilk saldırı 17 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında gerçekleşti.