İstanbul’da iş yerine 17 günde iki saldırı: “İş yerime el koymak istiyorlar”
İstanbul Avcılar’da bir iş yerine 17 gün arayla iki kez silahlı düzenlendi. Çevredekilerin iddiasına göre, şüpheliler ilk saldırının ardından kaçarken, “Bu iş yarım kaldı, yine geleceğiz.” diyerek tehditte bulundu. Bu tehdidin ardından saldırganlar iş yerini 3 Ağustos gecesi bir kez daha kurşunladı. İş yeri sahibi, saldırıdan iş yerine el koymak isteyen akrabalarını sorumlu tuttu.
İstanbul’da bir iş yeri 17 gün arayla iki kez kurşunlandı.Avcılar’a bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde Ahmet Yıldızhan'a ait iş yerine ilk saldırı 17 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında gerçekleşti.