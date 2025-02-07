İstanbul’da kar tipiye dönüştü: Bugün kar yağacak mı? İstanbul’da öğleden sonraya dikkat!
Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası İstanbul’daki etkisini sürdürüyor. Megakentin yüksek kesimlerinde kar yağışı, tipiye döndü. Çatılar, arabaların üzerleri ve bazı yerlerde yollar beyaza büründü. Zaman zaman trafik kazaları yaşandı. Peki İstanbul’da kar yağışı bugün de sürecek mi? Meteorolojinin son tahminlerine göre İstanbul’un yükseklerinde bugün de aralıklarla kar etkili olacak. Öğleden sonra rüzgarın da etkisini artırması bekleniyor. Kar yarından itibaren yerini yağmura bırakacak.
İstanbul’da kar yağışı iki gündür aralıklarla etkiliydi ancak dün akşam kuvvetli rüzgarla birlikte bazı ilçelerde tipiye dönüştü.
Megakentin yükseklerinde çatılar, arabaların üzeri, parklar, ara sokaklar karla kaplandı.