İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!

Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası Türkiye’ye ulaştı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları, hissedilir derecede düştü.

Megakent İstanbul’da dünden bu yana kar yağışı etkili oluyor. Çatıları, arabaların üzerlerini beyazlatan yağış, kent genelinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.

Kentin yüksek kesimlerinde yaşayanlar, işlerine ya da okullarınab gitmek için sabah saatlerinde evlerinden çıktıklarında araçların üzerlerinde beyaz örtü gördü.

Peki İstanbul’daki kar yağışı ne kadar sürecek?