İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Hem meteoroloji hem AKOM uyardı: Bu akşama dikkat!
Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası yurda ulaştı. İstanbul’da dünden bu yana kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışı, kentte herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı. Peki İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek, hangi bölgelerde daha etkili olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, İstanbul’daki kar yağışının bugün akşam saatlerine doğru etkisini artırması bekleniyor. Kar yağışının daha çok kentin iç ve yüksek kesimlerinde etkisini hissettirmesi öngörülüyor.
Sibirya kaynaklı soğuk hava dalgası Türkiye’ye ulaştı. Yurt genelinde hava sıcaklıkları, hissedilir derecede düştü.
Megakent İstanbul’da dünden bu yana kar yağışı etkili oluyor. Çatıları, arabaların üzerlerini beyazlatan yağış, kent genelinde herhangi bir olumsuzluğa neden olmadı.
Kentin yüksek kesimlerinde yaşayanlar, işlerine ya da okullarınab gitmek için sabah saatlerinde evlerinden çıktıklarında araçların üzerlerinde beyaz örtü gördü.Peki İstanbul’daki kar yağışı ne kadar sürecek?