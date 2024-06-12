İstanbul’da kardeşi sınıfta kalan abiden, öğretmene yumruklu saldırı: Tutuklandı

Eğitimcilere şiddet haberlerine bir yenisi eklendi. İstanbul Ümraniye’de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle öğretmenler odasını basan bir kişi, öğretmeni yumrukladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gözaltına alınan saldırgan hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı. Gözaltına alınan İbrahim Durmaz emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

İstanbul’da kardeşi sınıfta kalan abiden, öğretmene yumruklu saldırı: Tutuklandı - 1

İstanbul’da kardeşinin sınıfta kalmasına sinirlenen bir kişi, öğretmenler odasında öğretmen yumrukladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da kardeşi sınıfta kalan abiden, öğretmene yumruklu saldırı: Tutuklandı - 2

Saldırı Ümraniye’deki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşti.

Kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula giden İbrahim Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı.

İstanbul’da kardeşi sınıfta kalan abiden, öğretmene yumruklu saldırı: Tutuklandı - 3

Durmaz, tartışma sırasında öğretmeni yumrukladı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, öğretmene yönelik saldırıyı gerçekleştiren Durmaz’ın gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul’da kardeşi sınıfta kalan abiden, öğretmene yumruklu saldırı: Tutuklandı - 4

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Tunç, “İstanbul Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğretmenler odasında bir öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyla ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış, şüpheli gözaltına alınmıştır.” dedi.

Bakan Tunç, “Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum.” ifadelerini kullandı.
İstanbul’da kardeşi sınıfta kalan abiden, öğretmene yumruklu saldırı: Tutuklandı - 5

TUTUKLANDI

Gözaltına alınan İbrahim Durmaz emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi. Durma, ‘Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

İstanbul’da kardeşi sınıfta kalan abiden, öğretmene yumruklu saldırı: Tutuklandı - 6

"O SİNİRLE 1 KEZ YUMRUK ATTIM"

Şüpheli İbrahim Durmaz hakimlik ifadesinde, “Bugün ben evdeyken kız kardeşim ile babam okula gitmişler. Kız kardeşim olayın geçtiği lisede okumaktadır. Kız kardeşim eve geldiğinde morali bozuktu. Kız kardeşim tam söylemedi. Okula gittiğimde babamı görmek istedim. Babamın işe gittiğini söylediler. Okulun içinde gezerken öğretmenler odasını gördüm. Okula girerken bana kimse kimsin nesin diye sormadı. Kız kardeşime çıkmadan sorduğumda, Vedat hocanın olayda olduğunu söyledi. Kız kardeşim bana babamızın okula gittiğinde Vedat hocaya "kızımın gelecegi ile oynuyorsunuz" dediğini söyledi. Kız kardeşimin dediğine göre hoca babamın üzerine yürümüş. Sonra kapıyı hızlıca kapatmışlar. Ben bunları duyduktan sonra öğretmenler odasına gittim. Vedat hoca kim diye sordum. Birisi benim ne olacak diye seslendi. Ben yanına yaklaştım. İçerisi kalabalıklaştı. Ben kendisine "sinirliyim, konuşmaya geldim, bir şey yapmayacağım" dedim. Hoca elini göğsüme koydu " ulan" dedi. Ben de o sinirle 1 kez yumruk attım” dedi.

"YUMRUK ATMADIM, ELİMLE İTMİŞ OLABİLİRİM"

Savunmasının devamında Durma, “Çok pişmanım. Diğer şahıslardan bir tanesi benim boğazıma yapıştı. Beni yere yatırdı sıkmaya başladı. Vedat hoca ben yerdeyken bana yumruk atmaya başladı. Başka bir erkek şahıs çocuğu bırakın artık nefes alamıyor dedi. Ben yerdeyken kimseye vuramadım. İtmeye çalışıyordum. Ben Orhan hoca isimli kişiye yerdeyken yumruk atmadım. Elimle itmiş olabilirim. Ben ellerinden kurtulduktan sonra ayaktayken "siz bana niye iki kişi saldırdınız ben de Mustafa Kemal Mahallesi’nden adam toplayıp geleyim mi" dedim. Görüntüleri tam izleyemedim. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin” dedi.

İstanbul’da kardeşi sınıfta kalan abiden, öğretmene yumruklu saldırı: Tutuklandı - 7

BAKAN TEKİN: TUTUKLANMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ

Konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki bir okulumuzda öğretmenimize yapılan fiziki saldırıyı kınıyor, olayla ilgili soruşturma başlatılmasının ardından saldırganın yakalanarak tutuklanmasını eğitim ailesi olarak memnuniyetle karşılıyoruz.

Olayla ilgili hassasiyetlerinden ötürü değerli yargı mensuplarına teşekkür ediyorum. Millî Eğitim Bakanlığı olarak üzerinde çalıştığımız ÖMK ile eğitimcilere şiddetin önlenmesinde güçlü adımlar atmaya devam ederek adaletin tecelli etmesi ve şiddetin son bulması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

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