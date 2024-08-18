İstanbul'daki arıcılar için hasat vakti

"BAL KALİTESİNDE DÜNYADA EN İYİYİZ"

Türkiye'de üretilen balın kalitesine değinen Çilenk, şunları söyledi:

"Bal kalitesinde dünyada en iyiyiz. Çünkü 3 bin 500 floraya sahibiz. Endemik bitkilerimiz var, dünyada bu yoktur. Dört mevsim, yedi bölgede faaliyet gösteririz. Bu mevsimde ayçiçeği bitti. Kış döneminde çam bölgesine geçip, çam balı üretimi yapılacak. Erken ilkbaharda, yani birinci ayda faaliyetler başlıyor. Üçüncü ayda yine narenciye balıyla başlar, sonra bunun devamında kestane, ıhlamur olarak gider. Daha sonra kır çiçeği balı çıkar. Muhteşem çam balı çıkartıyoruz."

Dünyanın pek çok ülkesinde "İstanbul'da arıcılar var." dediklerinde herkesin büyük şaşkınlık yaşadığını aktaran Çilenk, "1500 aile bu işten ekmek yiyor, 150 bin civarında da kolonimiz, arılarımız var. Şu anda üreticilerimiz bu bölgelerde aynı şekilde faaliyet gösteriyor. Buradan da isteyenler çam bölgesine gidecektir. Çam bölgesine gitmek istemeyenler püren dediğimiz sonbahar pürenine yönelecektir. Onlar da arılarını götürüp, ballarını hasatlarını yapacaklar." ifadelerini kullandı.