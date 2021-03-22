İstanbul'daki çamur yağmurunun sebebini uzmanı açıkladı

Çamur yağmurunun sebebini açıklayan Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Ülkemizin batısında alçak basınç merkezi var. Alçak basıncın özelliği saatin ters yönünde hareket eder. Yani Afrika'dan almış olduğu tozu ülkemize getirir. Türkiye atmosferinde Salı günü de etkili olacak. Salı gününden itibaren rüzgar yön değiştireceği için yavaş yavaş kuzey batı kesiminden başlayarak çöl tozları ülkemizi terk edecek" dedi.

Prof. Dr. Toros, sağlık açısından herhangi bir tehlikesinin olmadığını belirterek, "Yağışla beraber havadaki çöl tozunu araçların ve parlak yüzeylerin üzerinde izlerini görebiliyoruz. Yağmur buluttan aşağı doğru harekete ederken havada ne varsa alarak aşağı doğru getiriyor. Dolayısıyla havada bol miktarda toz olduğu için tozu alarak iniyor ve araçların üzerinde çamura neden oluyor" diye konuştu.