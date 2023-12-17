İstanbul'daki cinayet gibi kazada aile iz peşinde

Ağabey Kadir Koray Soyyer, "Bizim isteğimiz buradaki görgü tanıklarından, ben ilk geldiğimde bana söyleyen, telefon açan o arkadaşların çıkıp lafta kalmayarak sözlü olarak da mahkemede şahitlik etmesini, motor sürücüsünün de araç sürücüsünün de en ağır cezayı almasını istiyoruz’’ dedi.

Pelin Torman Soyyer ise, ‘’Görgü tanıkları, lütfen orada olan herkes bize yardımcı olsun" şeklinde konuştu.