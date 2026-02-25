İstanbul'daki Çinli iş insanı cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Kız arkadaşı tuzak kurmuş

İş insanının kaçırıldığı anda yanında bulunan Lui isimli kadının yere çömelerek olaydan haberi yokmuş gibi davrandığı tespit edildi.

Olaydan önce restoranda yedikleri yemek boyunca birileriyle mesajlaşması da dikkat çekti. Şüphelilerin restoran çıkışında pusu kurup ikilinin çıkışını bekledikleri de görüntülerde tespit edildi.

Kadının, olay sonrası da önce otele sonra da havalimanına giderek Çin'e döndüğü belirlendi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 Çinli zanlı ülkelerinde gözaltına alındı.

5 şüphelinin Interpol tarafından uluslararası düzeyde yakalama kararı da var.