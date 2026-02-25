İstanbul'daki Çinli iş insanı cinayetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Kız arkadaşı tuzak kurmuş
25.02.2026 13:57
Son Güncelleme: 25.02.2026 14:16
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde cesedi toprağa gömülü halde bulunan Çinli iş insanı Yong Wang'ı, kız arkadaşının tuzağa düşürdüğü ileri sürüldü. İncelenen güvenlik kameralarında Wang'ın sevgilisinin, iş insanının kaçırıldığı esnada yere çömelerek olaydan haberi yokmuş gibi davrandığı da tespit edildi.
Çinli iş insanı Yong Wang'ın (38) İstanbul'da öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Wang'ın kız arkadaşı Shuyang Liu tarafından tuzağa çekildiği son tespitler arasında.
Çemberlitaş Meydanı'nda gece saatlerinde kaçırılan ardından da Arnavutköy'de bir araziye gömülerek öldürülen Çinli iş insanının sevgilisi Liu'nun da işin içinde olduğu ortaya çıktı.
KIZ ARKADAŞ KATİLE Mİ MESAJ ATTI?
İş insanının kaçırıldığı anda yanında bulunan Lui isimli kadının yere çömelerek olaydan haberi yokmuş gibi davrandığı tespit edildi.
Olaydan önce restoranda yedikleri yemek boyunca birileriyle mesajlaşması da dikkat çekti. Şüphelilerin restoran çıkışında pusu kurup ikilinin çıkışını bekledikleri de görüntülerde tespit edildi.
Kadının, olay sonrası da önce otele sonra da havalimanına giderek Çin'e döndüğü belirlendi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 Çinli zanlı ülkelerinde gözaltına alındı.
5 şüphelinin Interpol tarafından uluslararası düzeyde yakalama kararı da var.
Wang'ı öldüren 4 kişilik ekibin daha önce de İstanbul'a gelip eylemi gerçekleştiremeden ülkelerine döndükleri de belirlendi.
5 zanlının dönüş yolunda, İstanbul Havalimanı'ndaki görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde olay öncesi, Yong Wang'ın kız arkadaşı Shuyang Liu'yu havalimanında karşıladıktan sonra araçla uzaklaşmaları da yer alıyor.
NE OLMUŞTU?
19 Şubat'ta İstanbul'da kaçırılan Çinli iş insanı Yong Wang'ın cansız bedeni, 11 gün sonra Arnavutköy'de bir tarlada toprağa gömülü halde bulunmuştu.
Çinli iş insanının ağzı, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmıştı. Wang'ı arama çalışmaları avukatının kayıp ilanı ile başlamıştı.
Kan donduran cinayeti işleyen katillerin ilk bulgulara göre Çinli iş insanını diri diri gömdükleri değerlendiriliyor.
Katillerin Wang'ın kripto cüzdanını ve telefonunu aldıkları, kripto hesabından da para çıkışı olduğu ortaya çıkmıştı.