İstanbul'daki corona virüs savaşı böyle görüntülendi
Küresel salgın ile mücadele son hızıyla devam ederken İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevli sağlık çalışanlarının bir günü görüntülendi. Sağlık çalışanları tedavi görenlerin ileri yoğun bakım safhasına geçmeden iyileşmesi için büyük bir gayret ve titizlikle çalışıyorlar...
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İHA 22.04.2020 - 15:11
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde corona virüs hastaları ile ilgilen sağlık çalışanlarını görüntülendi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs nedeniyle sağlık çalışanlarının yükü daha da arttı.
Her gün çok sayıda kişi corona virüs nedeniyle hastanelere başvuruyor.
O hastanelerin başında ise İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi geliyor.
İşte virüse karşı 7/24 çalışan sağlık çalışanlarının bir günü...
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