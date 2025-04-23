İstanbul'daki deprem Edirne'de hissedildi: Vatandaşlar sokağa döküldü

Açıklamalarda bulunan vatandaşlar büyük korku yaşadıklarını belirttiler.

Deprem ile ilgili Edirne Valiliği’nde yapılan açıklamada, geçmiş olsun İstanbul. İstanbul Silivri’de yaşanan depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İlimiz genelinde depreme bağlı olarak herhangi bir ihbar ve sorun olmamakla birlikte Afet ve Acil Durum Kurulu acil ve hazır şekilde toplanmıştır" denildi.