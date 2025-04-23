İstanbul'daki deprem Edirne'de hissedildi: Vatandaşlar sokağa döküldü
İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem Edirne'de de şiddetli bir şekilde hissedildi. Büyük korku yaşayan vatandaşlar parklara ve sokaklara döküldü.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi açıkları olan 6.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin yerin 12.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.