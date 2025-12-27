İstanbul'daki en kapsamlı DAEŞ operasyonunun görüntüleri NTV'de
27.12.2025 09:41
NTV - Haber Merkezi
İstanbul'da yılbaşı ve noel kutlamalarını hedefine alan DAEŞ terör örgütüne operasyon düzenlendi. 124 adrese yönelik eş zamanlı baskınlarda 133 kişi yakalanırken, silah ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. NTV İstanbul Haber Müdürü Yağız Şenkal, operasyonun arka planına ulaştı.
İstanbul'da DAEŞ'e yönelik bugüne kadar gerçekleşen en kapsamlı operasyon yapıldı. Aynı anda 17 ilçede 124 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi, 133 şüpheli gözaltına alındı.
Ele geçirilen silahlar, 2017 yılbaşında gerçekleştirilen Reina saldırısının bir benzerini hatırlattı.
Ancak zanlıların bu planları İstanbul Emniyeti'nin operasyonuyla engellendi. 12'si kırmızı bülten ile aranan 133 şüpheli gözaltında alındı.
ZANLILARDAN CEPHANELİK ÇIKTI
Uzun namlulu, otomatik silahlar, farklı türlerde tabancalar, telsizler... Baskınların ardından polis, adeta bir cephanelik ile karşılaştı.
Saldırganlar telsizle haberleşerek koordineli bir şekilde hareket etmeyi planlamış olası da ihtimaller dahilinde.
SOSYAL MEDYADAN MİLİTAN ARAYIŞI
Çoğu yabancı uyruklu zanlıların sosyal medyayı da aktif bir şekilde kullandığı belirlendi.
Buna göre tek başına hareket eden "yalnız terörist" oalrak nitelendirilen zanlılar Suriye ve Afganistan'daki örgüt üyelerinden talimat alıyordu.
Çoğu yabancı uyruklu, özellikle de Orta Asya kökenli zanlılar uzun süredir takip ediliyordu. Kaldıkları evler birer birer belirlendi.
Terörle Müdacele ve Özel Harekat ekipleri 17 ilçede 124 noktaya eş zamanlı baskın yaptı.
Havadan da destek verilen operasyona farklı birimlerden binden fazla polis katıldı. O anlarda emniyet kamerası kayıttaydı.
Şüphelilerin sorgusu Terörle Mücadele Şubesi'nde sürüyor.