İstanbul’daki film gibi yalı soygunu 400 saatlik görüntü izlenerek çözüldü: 150 milyon lirayı çuvallara koyup kaçtılar

3 KİŞİ YALIYA GİRDİ, 7 KİŞİ YARDIM ETTİ

Zanlılardan 12 suç kaydı bulunan Y.B, 7 suç kaydı bulunan B.Ç. ve M.Ş’nin yalıya girerek soygunu yapanlar olduğu belirlendi.

Soyguna karışan 7 şüphelinin ise yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.