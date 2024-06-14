İstanbul’daki film gibi yalı soygunu 400 saatlik görüntü izlenerek çözüldü: 150 milyon lirayı çuvallara koyup kaçtılar

İstanbul Sarıyer’de bulunan Memduh Sinan Paşa Yalısı’ndaki soygunu gerçekleştirenleri yakalamak için harekete geçen polis, 400 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izledi. Emniyet güçleri, soygunu gerçekleştirenlerin izine Edirne ve Balıkesir’de ulaştı. Soygunu gerçekleştiren 3 kişi ile onlara yardım ettiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul’a getirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

İstanbul’daki film gibi yalı soygunu 400 saatlik görüntü izlenerek çözüldü: 150 milyon lirayı çuvallara koyup kaçtılar - 1

İstanbul Sarıyer’deki yalı soygununa ilişkin soruşturma sürüyor.

Memduh Paşa Yalısı’nda film sahnelerini aratmayan bir planla soygun gerçekleştirilmişti.

Olayı inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yalı ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Ekipler 400 saatlik görüntü izledi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’daki film gibi yalı soygunu 400 saatlik görüntü izlenerek çözüldü: 150 milyon lirayı çuvallara koyup kaçtılar - 2

Şüphelilerin izine Edirne ve Balıkesir’de ulaşıldı.

Harekete geçen ekipler 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul’daki film gibi yalı soygunu 400 saatlik görüntü izlenerek çözüldü: 150 milyon lirayı çuvallara koyup kaçtılar - 3

3 KİŞİ YALIYA GİRDİ, 7 KİŞİ YARDIM ETTİ

Zanlılardan 12 suç kaydı bulunan Y.B, 7 suç kaydı bulunan B.Ç. ve M.Ş’nin yalıya girerek soygunu yapanlar olduğu belirlendi.

Soyguna karışan 7 şüphelinin ise yardım ve yataklık yaptığı tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul’daki film gibi yalı soygunu 400 saatlik görüntü izlenerek çözüldü: 150 milyon lirayı çuvallara koyup kaçtılar - 4

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ARANIYOR

Polis ekiplerinin yalının güvenlik sistemini devre dışı bırakan güvenlik görevlisi Ahmet Yıldız ile Serdar Canpolat’ı yakalama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul’daki film gibi yalı soygunu 400 saatlik görüntü izlenerek çözüldü: 150 milyon lirayı çuvallara koyup kaçtılar - 5

NE OLMUŞTU?

Sarıyer’deki bir yalıya giren kar maskeli şüpheliler evin içindeki kasaları açarak 150 milyon lira değerinde olduğu iddia edilen dövizi çuvallara koyarak kaçmıştı.

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