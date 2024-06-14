İstanbul’daki film gibi yalı soygunu 400 saatlik görüntü izlenerek çözüldü: 150 milyon lirayı çuvallara koyup kaçtılar
İstanbul Sarıyer’de bulunan Memduh Sinan Paşa Yalısı’ndaki soygunu gerçekleştirenleri yakalamak için harekete geçen polis, 400 saatlik güvenlik kamera görüntüsü izledi. Emniyet güçleri, soygunu gerçekleştirenlerin izine Edirne ve Balıkesir’de ulaştı. Soygunu gerçekleştiren 3 kişi ile onlara yardım ettiği belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. İstanbul’a getirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Sarıyer’deki yalı soygununa ilişkin soruşturma sürüyor.
Memduh Paşa Yalısı’nda film sahnelerini aratmayan bir planla soygun gerçekleştirilmişti.
Olayı inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, yalı ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Ekipler 400 saatlik görüntü izledi.