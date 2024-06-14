İstanbul’daki film gibi yalı soygunundan yeni ayrıntılar: Bulgaristan’dan araç getirip 4 kez plaka değiştirdiler

NE OLMUŞTU?

Kireçburnu Mahallesi’ndeki bir yalıda bulunan kasalardan 150 milyon lira değerinde döviz çalındığına yönelik çalışanların ihbarı üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye almıştı.

Ekiplerin hırsızlık olayıyla ilgili kimliklerini belirdiği 7 zanlı Tekirdağ ve İstanbul’da yakalanmış, üç şüphelinin daha yakalanmasının ardından gözaltına alınanların sayısı 10’a çıkmıştı.