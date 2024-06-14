İstanbul’daki film gibi yalı soygunundan yeni ayrıntılar: Bulgaristan’dan araç getirip 4 kez plaka değiştirdiler
İstanbul Sarıyer’deki Memduh Sinan Paşa Yalısı’ndaki soyguna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Hırsızların, film gibi soygun için Bulgaristan’dan araç getirdikleri ve olay günü 4 ayrı sahte plaka kullandıkları belirlendi. Hırsızların yalıya, güvenlik görevlisi Ahmet Y’nin alarmları kapatmasıyla birlikte rahatça girdikleri tespit edilirken, söz konusu araç Pendik’te terk edilmiş halde bulundu.
Sarıyer’de bir yalıdan 150 milyon lira değerinde döviz ve altın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edilirken, hırsızlığın ayrıntıları polis ekiplerinin çalışmaları sonucu ortaya çıkarıldı.