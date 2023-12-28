İstanbul’daki galerici infazında Daltonlar izi
İstanbul Küçükçekmece’de Sertaç Çelikli isimli galerici, motosikletli bir saldırgan tarafından öldürüldü. Galerici cinayetinin altından, “Sana 5 milyon lira ceza kestik.” diyen Daltonlar çetesinin olduğu iddia edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, tutuklandı.
İstanbul’daki galerici cinayetinden, Daltonlar çetesi çıktı.Olay 6 Kasım günü saat 19.40’ta Küçükçekmece ilçesine bağlı Söğütlüçeşme Mahallesi’nde meydana gelen geldi. İddiaya göre işyerinden çıkarak evinin önüne gelen galerici Sertaç Çelikli, aracından inerek evine doğru yürüdüğü sırada motosikletli bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı.