İstanbul’daki galerici infazında Daltonlar izi

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından iz süren polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ardından da operasyon için düğmeye bastı. Olayda silah kullanan firari şüphelilerin kaldıkları yere baskın yapıldı.

Adreste yapılan kontrollerde 1 adet 9 mm tabanca ve 1 adet uzun namlulu otomatik silah ile toplamda 61 adet fişek ele geçirildi. Olaya karışan 4 kişi de yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.