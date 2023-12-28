İstanbul’daki galerici infazında Daltonlar izi

İstanbul Küçükçekmece’de Sertaç Çelikli isimli galerici, motosikletli bir saldırgan tarafından öldürüldü. Galerici cinayetinin altından, “Sana 5 milyon lira ceza kestik.” diyen Daltonlar çetesinin olduğu iddia edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, 4 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar, tutuklandı.

İstanbul’daki galerici infazında Daltonlar izi - 1

İstanbul’daki galerici cinayetinden, Daltonlar çetesi çıktı.

Olay 6 Kasım günü saat 19.40’ta Küçükçekmece ilçesine bağlı Söğütlüçeşme Mahallesi’nde meydana gelen geldi. İddiaya göre işyerinden çıkarak evinin önüne gelen galerici Sertaç Çelikli, aracından inerek evine doğru yürüdüğü sırada motosikletli bir saldırganın silahlı saldırısına uğradı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’daki galerici infazında Daltonlar izi - 2

Genç adam ağır yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Çelikçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İstanbul’daki galerici infazında Daltonlar izi - 3

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde; saldırganın olaydan sonra arka sokakta kendisini bekleyen motosikletli suç ortağının motosikletine binerek birlikte kaçtığı belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede ise 2 adet kovan bulundu.

İstanbul’daki galerici infazında Daltonlar izi - 4

CİNAYETTE DALTONLAR ÇETESİ İZİ

Olaydan bir hafta önce, 6 kişi Çelikli’nin kardeşiyle birlikte işlettiği galericiye geldi ve Sertaç Çelikli’ye “Sen Daltonlar’ın adını kullanarak Y.A.’ya tehdit mesajı göndermişsin. Sana 5 milyon ceza kestik.” dedi.

İstanbul’daki galerici infazında Daltonlar izi - 5

Çelikli ise gruptakilere, kimseye borcu olmadığını ve parayı vermeyeceğini söyledi. Bu sırada iddiaya göre; Daltonlar çetesinin yurtdışında olduğu belirtilen yöneticisi Beratcan Gökdemir gruptakilerden biri ile görüntülü konuşma yaparak öldürün talimatı verdi.

Talimatı alan çete üyeleri tehditler ederek oradan ayrıldı.
İstanbul’daki galerici infazında Daltonlar izi - 6

4 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından iz süren polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Ardından da operasyon için düğmeye bastı. Olayda silah kullanan firari şüphelilerin kaldıkları yere baskın yapıldı.

Adreste yapılan kontrollerde 1 adet 9 mm tabanca ve 1 adet uzun namlulu otomatik silah ile toplamda 61 adet fişek ele geçirildi. Olaya karışan 4 kişi de yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü öğrenildi.
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