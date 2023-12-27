İstanbul’daki haraç cinayetinde 4 tutuklama: “Sana 5 milyon lira ceza kestik”
İstanbul Küçükçekmece’de galerici Sertaç Çelikli’nin öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, galerici Çelikli’den 5 milyon lira haraç almaya çalıştıkları iddia edildi.
İstanbul’da galericilik yapan Sertaç Çeliki’nin Küçükçekmece’de öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 4 kişi tutuklandı.
Olay 6 Kasım günü, Söğütlüçeşme Mahallesi’nde gerçekleşti. Galericilik yapan Sertaç Çelikli, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Sertaç Çelikli tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.