İstanbul’daki haraç cinayetinde 4 tutuklama: “Sana 5 milyon lira ceza kestik”

İstanbul Küçükçekmece’de galerici Sertaç Çelikli’nin öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin, galerici Çelikli’den 5 milyon lira haraç almaya çalıştıkları iddia edildi.

İstanbul’daki haraç cinayetinde 4 tutuklama: “Sana 5 milyon lira ceza kestik” - 1

İstanbul’da galericilik yapan Sertaç Çeliki’nin Küçükçekmece’de öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 4 kişi tutuklandı.

Olay 6 Kasım günü, Söğütlüçeşme Mahallesi’nde gerçekleşti. Galericilik yapan Sertaç Çelikli, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Sertaç Çelikli tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

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İstanbul’daki haraç cinayetinde 4 tutuklama: “Sana 5 milyon lira ceza kestik” - 2

Polis tarafından başlatılan soruşturmada, ölen kişinin otomobilini park ettiği sırada, 18-20 yaşlarında yüzünde cerrahi maske bulunan kapüşonlu kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırıyı düzenlediği belirlendi.

İstanbul’daki haraç cinayetinde 4 tutuklama: “Sana 5 milyon lira ceza kestik” - 3

Şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı, bir arka sokakta kendisini bekleyen motosikletli bir kişinin yardımıyla uzaklaştığı belirlendi.

Şüphelinin kaçtığı anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
İstanbul’daki haraç cinayetinde 4 tutuklama: “Sana 5 milyon lira ceza kestik” - 4

“SANA 5 MİLYON LİRA CEZA KESTİK”

Yapılan soruşturmada, bir süre önce Serdaç Çelikli’nin işlettiği galeriye gelen 6 kişinin, “Sana 5 milyon lira ceza kestik.” diyerek para istedikleri belirlendi.

Yapılan çalışmalarda, kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul’daki haraç cinayetinde 4 tutuklama: “Sana 5 milyon lira ceza kestik” - 5

Olayın tetikçisi olduğu belirlenen firari durumdaki şüphelinin evinde yapılan aramada, uzun namlulu otomatik tüfek ile 61 mermi ele geçirildiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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