İstanbul’daki kanlı saldırıların ardından Casper çıktı: 24 çete üyesi tutuklandı
İstanbul geçen hafta sonu iki ayrı saldırıya sahne oldu. İlk saldırı Bahçelievler’deki Mahmutbey Caddesi’nde yaşandı, 1 kişi öldü. Bu saldırıdan bir süre sonra Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne açılan ateşte 5 kişi yaralandı. İki saldırının birbiriyle bağlantılı olduğu belirlendi, düğmeye basıldı. Polis, Atız-Casper isimli organize suç örgütlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 24’ü tutuklandı.
Bahçelievler’de 31 Ağustos Cumartesi günü Mahmutbey Caddesi’nde kaldırımda yürüyen üç kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda E.K. isimli bir kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.
Olayın ardından Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının yakınlarına yönelik yine bir silahlı saldırı düzenlendi.
Burada da biri polis, biri jandarma olmak üzere 5 kişi yaralandı.