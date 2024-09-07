İstanbul’daki kanlı saldırıların ardından Casper çıktı: 24 çete üyesi tutuklandı

İstanbul geçen hafta sonu iki ayrı saldırıya sahne oldu. İlk saldırı Bahçelievler’deki Mahmutbey Caddesi’nde yaşandı, 1 kişi öldü. Bu saldırıdan bir süre sonra Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne açılan ateşte 5 kişi yaralandı. İki saldırının birbiriyle bağlantılı olduğu belirlendi, düğmeye basıldı. Polis, Atız-Casper isimli organize suç örgütlerine operasyon düzenledi. Operasyonda 29 kişi gözaltına alındı, şüphelilerden 24’ü tutuklandı.

İstanbul’daki kanlı saldırıların ardından Casper çıktı: 24 çete üyesi tutuklandı - 1

Bahçelievler’de 31 Ağustos Cumartesi günü Mahmutbey Caddesi’nde kaldırımda yürüyen üç kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda E.K. isimli bir kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Olayın ardından Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının yakınlarına yönelik yine bir silahlı saldırı düzenlendi.

Burada da biri polis, biri jandarma olmak üzere 5 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’daki kanlı saldırıların ardından Casper çıktı: 24 çete üyesi tutuklandı - 2

SALDIRININ ARKASINDAN ATIZ VE CASPER ÇIKTI

2 ayrı silahlı saldırının ardından polis, konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından silahlı saldırıların birbiriyle husumetli Atız-Casper isimli 2 ayrı organize suç örgütü arasında yaşandığı tespit edildi.

İstanbul’daki kanlı saldırıların ardından Casper çıktı: 24 çete üyesi tutuklandı - 3

Çalışmalarını tamamlayan polis şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul’daki kanlı saldırıların ardından Casper çıktı: 24 çete üyesi tutuklandı - 4

29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul’da birbiriyle husumetli 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen Kuyu-23 Operasyonu’nda 29 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İstanbul’daki kanlı saldırıların ardından Casper çıktı: 24 çete üyesi tutuklandı - 5

24 TUTUKLAMA KARARI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 24’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 5’i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

İstanbul’daki kanlı saldırıların ardından Casper çıktı: 24 çete üyesi tutuklandı - 6
İstanbul’daki kanlı saldırıların ardından Casper çıktı: 24 çete üyesi tutuklandı - 7
İstanbul’daki kanlı saldırıların ardından Casper çıktı: 24 çete üyesi tutuklandı - 8
İstanbul’daki kanlı saldırıların ardından Casper çıktı: 24 çete üyesi tutuklandı - 9
DAHA FAZLA GÖSTER