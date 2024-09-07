İstanbul’daki kanlı saldırıların ardından Casper çıktı: 24 çete üyesi tutuklandı

Bahçelievler’de 31 Ağustos Cumartesi günü Mahmutbey Caddesi’nde kaldırımda yürüyen üç kişiye yönelik silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda E.K. isimli bir kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

Olayın ardından Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralının yakınlarına yönelik yine bir silahlı saldırı düzenlendi.

Burada da biri polis, biri jandarma olmak üzere 5 kişi yaralandı.