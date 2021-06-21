İstanbul'daki karakolda ölüme soruşturma

Esenyurt’ta gözaltına alınan Birol Yıldırım'ın polis karakolunda hayatını kaybetmesiyle ilgili savcılık soruşturma başlattı. Dövülerek öldürüldüğü iddia edilen Yıldırım'ın karakoldaki görüntüleri de ortaya çıktı.

DHA 21.06.2021 - 13:50 | Son Güncelleme : 21.06.2021 - 13:52

İstanbul'daki karakolda ölüme soruşturma - 1
İstanbul Esenyurt'ta polis karakolunda hayatını kaybeden Birol Yıldırım olayına ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
İstanbul'daki karakolda ölüme soruşturma - 2
Savcılık, Esenyurt'ta polis karakolunda dayak sonucunda hayatını kaybettiği iddia edilen güvenlik amiri Birol Yıldırım ile ilgili soruşturma başlattı.
İstanbul'daki karakolda ölüme soruşturma - 3

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, polis merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği, olay yerinde gerekli incelemenin yapıldığı belirtildi.

İstanbul'daki karakolda ölüme soruşturma - 4

Ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği belirtilen savcılık açıklamasında, "Polis merkezindeki polisler, bekçiler ve sivil vatandaşlar dahil tüm kişilerin ifadelerine başvurulmuştur" denildi.

İstanbul'daki karakolda ölüme soruşturma - 5

Bu arada Birol Yıldırım'ın karakoldaki görüntüleri de dosyaya konuldu.

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