İstanbul'daki karakolda ölüme soruşturma

DHA 21.06.2021 - 13:50 | Son Güncelleme : 21.06.2021 - 13:52
Konuya ilişkin yaptığı açıklamada, polis merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarının incelendiği, olay yerinde gerekli incelemenin yapıldığı belirtildi.
Ölüm sebebi ve zamanının tespiti için Adli Tıp Kurumuna sevk edildiği belirtilen savcılık açıklamasında, "Polis merkezindeki polisler, bekçiler ve sivil vatandaşlar dahil tüm kişilerin ifadelerine başvurulmuştur" denildi.
Bu arada Birol Yıldırım'ın karakoldaki görüntüleri de dosyaya konuldu.