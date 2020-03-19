İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece (Akrabalar eşya taşıdı)

Arkadaşına eşya getirenlerden Yunus Emre Karagöz, "Çok yakın bir arkadaşım var. İstediği eksik malzemeler vardı onun için geldim. İçeriye

neler aldıklarını bilmiyorum ama bana liste yaptı oradakileri getirdim. Daha çok kişisel temizlik malzemeleri. Onun dışında abur cubur da

getirdim. Alınan önlemlerin çok isabetli olduğunu düşünüyorum." dedi.