İstanbul’daki kazada acı tesadüf: Yardım için koştu, ölen kişinin ağabeyi olduğunu gördü

İstanbul Başakşehir’de kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Faridun Kaplaner’in ölümünde acı bir tesadüf yaşandı. Feridun Kaplaner’in kardeşi İsmail Kaplaner, kazanın yaşandığı yoldan geçerken, yardım için için olay yerine gittiğinde kaza yapanın ağabeyi olduğunu gördü.

İstanbul’daki kazada acı tesadüf: Yardım için koştu, ölen kişinin ağabeyi olduğunu gördü - 1

İstanbul Başakşehir’de motokuryenin ölümüyle sonuçlanan kazada acı bir tesadüf yaşandı.

Kaza, dün Süleyman Demirel Bulvarı’nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’daki kazada acı tesadüf: Yardım için koştu, ölen kişinin ağabeyi olduğunu gördü - 2

İddialara göre 34 DRC 527 plakalı kamyon şoförü bulvarda seyir halindeyken motokurye Feridun Kaplaner aracın sağından geçmeye çalıştı.

Bu sırada kamyon motokuryeye çarptı. Kurye Kaplaner olay yerinde yaşamını yitirdi.
İstanbul’daki kazada acı tesadüf: Yardım için koştu, ölen kişinin ağabeyi olduğunu gördü - 3

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Kaplaner’in cenazesi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaplaner'in cenazesi, gerekli incelemelerin yapılması için akşam saatlerinde Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İstanbul’daki kazada acı tesadüf: Yardım için koştu, ölen kişinin ağabeyi olduğunu gördü - 4

Olay yerinden kaçan kamyon şoförünün ise polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.

İstanbul’daki kazada acı tesadüf: Yardım için koştu, ölen kişinin ağabeyi olduğunu gördü - 5

Kazada hayatını kaybeden motokurye Feridun Kaplaner’in cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi.

Kaplaner’in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Gaziantep’e gönderildi.

İstanbul’daki kazada acı tesadüf: Yardım için koştu, ölen kişinin ağabeyi olduğunu gördü - 6

YOLDAN GEÇERKEN AĞABEYİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Kaplaner’in öldüğü kazada acı bir tesadüf de yaşandı.

Kaplaner’in kardeşi İsmail Kaplaner, kazanın yaşandığı yerden tesadüfen geçerken, yardım için olay yerine koştu.

Kardeş Kaplaner, yerde yatanın ağabeyi olduğunu gördü. İsmail Kaplaner, “İnsanın ciğeri yanıyor. Bu acı tarif edilemez. Ateş düştüğü yeri yakar.” diye konuştu.
İstanbul’daki kazada acı tesadüf: Yardım için koştu, ölen kişinin ağabeyi olduğunu gördü - 7
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