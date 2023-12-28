İstanbul’daki kazada acı tesadüf: Yardım için koştu, ölen kişinin ağabeyi olduğunu gördü

YOLDAN GEÇERKEN AĞABEYİNİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRDÜ

Kaplaner’in öldüğü kazada acı bir tesadüf de yaşandı.

Kaplaner’in kardeşi İsmail Kaplaner, kazanın yaşandığı yerden tesadüfen geçerken, yardım için olay yerine koştu.

Kardeş Kaplaner, yerde yatanın ağabeyi olduğunu gördü. İsmail Kaplaner, “İnsanın ciğeri yanıyor. Bu acı tarif edilemez. Ateş düştüğü yeri yakar.” diye konuştu.