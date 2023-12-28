İstanbul’daki kazada acı tesadüf: Yardım için koştu, ölen kişinin ağabeyi olduğunu gördü
İstanbul Başakşehir’de kamyonun çarpması sonucu yaşamını yitiren Faridun Kaplaner’in ölümünde acı bir tesadüf yaşandı. Feridun Kaplaner’in kardeşi İsmail Kaplaner, kazanın yaşandığı yoldan geçerken, yardım için için olay yerine gittiğinde kaza yapanın ağabeyi olduğunu gördü.
İstanbul Başakşehir’de motokuryenin ölümüyle sonuçlanan kazada acı bir tesadüf yaşandı.
Kaza, dün Süleyman Demirel Bulvarı’nda saat 14.00 sıralarında meydana geldi.