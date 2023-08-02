İstanbul’daki kuraklık tehlikesini gözler önüne seren fotoğraflar: Barajlarda son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü
Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 36,71 olarak ölçüldü. Bu oran, barajlarda son 9 yılın en düşük seviyesinin görüldüğü anlamına geliyor. Öte yandan , mega kentteki kuraklığın geldiği boyut, havadan çekilen fotoğraflarla gözler önüne serildi.
Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkili olduğu İstanbul’da barajlar kuruma noktasına geldi.