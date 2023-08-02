İstanbul’daki kuraklık tehlikesini gözler önüne seren fotoğraflar: Barajlarda son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü

Sıcak hava dalgasının etkisi altındaki İstanbul’da barajlardaki doluluk oranı yüzde 36,71 olarak ölçüldü. Bu oran, barajlarda son 9 yılın en düşük seviyesinin görüldüğü anlamına geliyor. Öte yandan , mega kentteki kuraklığın geldiği boyut, havadan çekilen fotoğraflarla gözler önüne serildi.

İstanbul’daki kuraklık tehlikesini gözler önüne seren fotoğraflar: Barajlarda son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü - 1

Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkili olduğu İstanbul’da barajlar kuruma noktasına geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’daki kuraklık tehlikesini gözler önüne seren fotoğraflar: Barajlarda son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü - 2

İSKİ verilerine göre, Papuçdere’de doluluk oranı yüzde 4’e, Kazandere’de ise yüzde 7’ye kadar geriledi. Alibey Barajı’nda ise doluk oranı yüzde 18,4 seviyesine kadar düştü.

İstanbul’daki kuraklık tehlikesini gözler önüne seren fotoğraflar: Barajlarda son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü - 3

Alibey Barajı’nda daha önce su seviyesinin düşmesi ile 3 farklı noktada baraja atılan araçlar gün yüzüne çıkmıştı.

Barajdaki son durumu drone ile görüntülendi.

İstanbul’daki kuraklık tehlikesini gözler önüne seren fotoğraflar: Barajlarda son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü - 4

Barajın birçok noktasında kuraklık nedeniyle toprakların çatladığı görülüyor.

İstanbul’daki kuraklık tehlikesini gözler önüne seren fotoğraflar: Barajlarda son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü - 5

Güzelce ve Mağlova su kemerleri düşen su seviyesi nedeniyle tamamen gün yüzüne çıktı.

İstanbul’daki kuraklık tehlikesini gözler önüne seren fotoğraflar: Barajlarda son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü - 6

Göl üzerine kullanılan bazı sandalların toprağa oturduğu görüntülere yansıdı.

İstanbul’daki kuraklık tehlikesini gözler önüne seren fotoğraflar: Barajlarda son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü - 7

İSTANBUL’DAKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul’daki barajların son doluluk oranları şöyle:

İstrancalar: Yüzde 34.84

Terkos: Yüzde 23.81

Sazlıdere: Yüzde 20.58

Alibey: Yüzde 18.56

Büyükçekmece: Yüzde 17.42

Ömerli: Yüzde 69.75

Darlık: Yüzde 52.67

Elmalı: Yüzde 27.83

İstanbul’daki kuraklık tehlikesini gözler önüne seren fotoğraflar: Barajlarda son 9 yılın en düşük seviyesi görüldü - 8

SON 9 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İSKİ verilerine mega kentteki barajların doluluk oranlarının son 9 yıla oranla en düşük seviyesinde olduğu belirtildi.

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