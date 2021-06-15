İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi

İstanbul sahillerini kilometrelerce kaplayan musilaj (deniz salyası) uzaydan görüntülendi. Çekilen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.

İHA 15.06.2021 - 10:02

İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi - 1
Marmara Denizi’nde görülen musilaj (deniz salyası) İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası sahillerinde kilometrelerce yayıldı.
İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi - 2
İstanbul Anadolu yakası sahillerinde yoğun müsilaj uzaydan görüntülendi.
İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi - 3
Çekilen görüntülerde, Kadıköy sahillerinde başlayan deniz salyasının Maltepe sahili boyunca uzadığı kimi bölgelerde ise açıklara doğu arttığı görüldü.
İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi - 4
İskelelerin büyük bir bölümü, gemiler ve teknelerin etrafı tamamen salya ile kaplandı.
İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi - 5
İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi - 6
İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi - 7
İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi - 8
İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi - 9
İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi - 10
İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi - 11
İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi - 12

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