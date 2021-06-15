İstanbul’daki müsilaj uzaydan görüntülendi

Marmara Denizi’nde görülen musilaj (deniz salyası) İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası sahillerinde kilometrelerce yayıldı.

Çekilen görüntülerde, Kadıköy sahillerinde başlayan deniz salyasının Maltepe sahili boyunca uzadığı kimi bölgelerde ise açıklara doğu arttığı görüldü.

İskelelerin büyük bir bölümü, gemiler ve teknelerin etrafı tamamen salya ile kaplandı.