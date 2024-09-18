İstanbul'daki müzisyen cinayeti davasında sanıklar hakim karşısında
İstanbul Güngören'deki restoranda müzisyen Umut Emre Aytekin'i döverek ölümüne neden oldukları öne sürülen 2 sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu sanık Hayrettin Öztaşçı, Aytekin hakkında, "Gözleriyle gözümüze kitlendi. 'Niye hala buradasınız?' dedi, küfürler etti. Ben yumruk attım. Düşecek gibi oldu, düşmesin diye tuttum. Beraber yere düştük. Nefesini kontrol ettiler, yaşıyordu. Öldüğünü olaydan saatler sonra öğrendik." dedi. Sanık Ceyhun Tuzcu da "Maktul yerdeyken ben 3-4 tekme vurdum. Ben Hayrettin'i ayırdım. Ölmesi hiç aklımda yoktu." sözleriyle kendini savundu.
İstanbul'un Güngören ilçesinde müzisyen Umut Emre Aytekin'i döverek öldürdükleri öne sürülen 2 sanık hakim karşısına çıktı. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hayrettin Öztaşçı, Ceyhun Tuzcu, taraf avukatları ve maktul Umut Emre Aytekin'in annesi Nermin Kıvrak katıldı.