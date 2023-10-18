İstanbul’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı (Lüks otomobille gelen maskeli saldırganlar kurşun yağdırdı)
İstanbul Küçükçekmece’de bir restorana yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, lüks bir otomobille gelen maskeli 4 saldırgan, ortalığı kolaçan ettikten sonra uzun namlulu silah ve tabancalarla restorana kurşun yağdırırken görülüyor.
İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Olay, dün sabah Küçükçekmece’deki Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi.