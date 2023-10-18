İstanbul’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı (Lüks otomobille gelen maskeli saldırganlar kurşun yağdırdı)

İstanbul Küçükçekmece’de bir restorana yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, lüks bir otomobille gelen maskeli 4 saldırgan, ortalığı kolaçan ettikten sonra uzun namlulu silah ve tabancalarla restorana kurşun yağdırırken görülüyor.

İstanbul’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı (Lüks otomobille gelen maskeli saldırganlar kurşun yağdırdı) - 1

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün sabah Küçükçekmece’deki Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı (Lüks otomobille gelen maskeli saldırganlar kurşun yağdırdı) - 2

İddialara göre 4 kişilik grup, lüks bir otomobille cadde üzerinde bulunan restorana geldi.

Taşkınlık çıkaran grubu restoran çalışanları uzaklaştırdı.
İstanbul’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı (Lüks otomobille gelen maskeli saldırganlar kurşun yağdırdı) - 3

Daha sonra araçla restoranın bulunduğu caddeye gelen şüpheliler, uzun namlulu silahla ve tabancalarla restorana kurşun yağdırdıktan sonra aynı araçla olay yerinden kaçtı.

İstanbul’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı (Lüks otomobille gelen maskeli saldırganlar kurşun yağdırdı) - 4

Restorana onlarca kurşun sıkıldığı belirtildi.

İstanbul’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı (Lüks otomobille gelen maskeli saldırganlar kurşun yağdırdı) - 5

Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken silahlardan çıkan kurşunlar cadde üzerindeki başka işletmelere ve park halindeki bir otomobile isabet etti.

İstanbul’daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı (Lüks otomobille gelen maskeli saldırganlar kurşun yağdırdı) - 6
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