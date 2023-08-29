İstanbul’daki vale cinayetinin şüphelileri Lüleburgaz’da yakalandı | Birinin 87, diğerinin 48 suç kaydı var

POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Hadımköy’e kadar devam eden kovalamaca sırasında, polisler tarafından şüphelilerin bulunduğu otomobilin lastikleri patlatıldı.

Hadımköy’de bir fabrikanın önünde otomobili terk eden şüpheliler yoldan geçen bir kamyoneti gasbederek olay yerinden kaçtı. Şüphelilerle çatışmaya giren polislerin kullandığı otomobile 7 mermi isabet ederken ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.