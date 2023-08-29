İstanbul’daki vale cinayetinin şüphelileri Lüleburgaz’da yakalandı | Birinin 87, diğerinin 48 suç kaydı var

Başakşehir’de vale olarak çalışan Ogün Tekin’i öldüren, emniyet güçleri tarafından aranırken “dur” ihtarına uymayıp polisle çatışan 4 kişi, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandı. Şüphelilerden ikiz olan Mikail Erdem ile Cebrail Erdem'den birinin 87 birinin 48 suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerle aynı evde yakalanan 2 kişinin de daha önce Esenyurt’ta işlenen bir cinayetin zanlısı oldukları belirlendi.

İstanbul’daki vale cinayetinin şüphelileri Lüleburgaz’da yakalandı | Birinin 87, diğerinin 48 suç kaydı var - 1

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir restoranın önünde işlenen cinayetin şüphelileri, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’daki vale cinayetinin şüphelileri Lüleburgaz’da yakalandı | Birinin 87, diğerinin 48 suç kaydı var - 2

Olay 19 Ağustos günü yaşandı. Başakşehir’de bir restoranın önünde bulunan otomobili çalan şüpheliler kendilerini durdurmak isteyen vale Ogün Tekin’i öldürüp kaçtı.

Olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında 22 Ağustos günü saat 12.30 sıralarında polis ekipleri bir otomobilden şüphelendi.

Arnavutköy’de ekiplerin “dur” ihtarına uymayan otomobille ekipler arasında kovalamaca başladı.

İstanbul’daki vale cinayetinin şüphelileri Lüleburgaz’da yakalandı | Birinin 87, diğerinin 48 suç kaydı var - 3

POLİSLE ÇATIŞMAYA GİRDİLER

Hadımköy’e kadar devam eden kovalamaca sırasında, polisler tarafından şüphelilerin bulunduğu otomobilin lastikleri patlatıldı.

Hadımköy’de bir fabrikanın önünde otomobili terk eden şüpheliler yoldan geçen bir kamyoneti gasbederek olay yerinden kaçtı. Şüphelilerle çatışmaya giren polislerin kullandığı otomobile 7 mermi isabet ederken ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul’daki vale cinayetinin şüphelileri Lüleburgaz’da yakalandı | Birinin 87, diğerinin 48 suç kaydı var - 4

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Çalışmalar kapsamında olaydan sonra şüphelilere kaçarken araç temin ettikleri belirlenen F.K., H.T. ve F.B. isimli 3 kişi yakalandı. Bu şüphelilerden F.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ekipler diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarına devam etti.

İstanbul’daki vale cinayetinin şüphelileri Lüleburgaz’da yakalandı | Birinin 87, diğerinin 48 suç kaydı var - 5

LÜLEBURGAZ’DA OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Çatalca yönüne doğru kaçtığını değerlendiren ekipler, kalabilecekleri güzergahlarda incelemelerine devam etti.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS), güzergah üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini izledi. İncelemelerin ardından şüphelilerin Lüleburgaz’a kaçtığı belirlendi.

İstanbul’daki vale cinayetinin şüphelileri Lüleburgaz’da yakalandı | Birinin 87, diğerinin 48 suç kaydı var - 6

Ekipler şüphelilerin saklandığı adresi tespit edip operasyon düzenledi.

Operasyonda ikiz kardeş olan Cebrail ve Mikail Erdem, Baran Polat, Yakup Yıldırım ile Murat Erden, Serbest Çelebi ve bu kişilere ev kiralayan B.S. yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’daki vale cinayetinin şüphelileri Lüleburgaz’da yakalandı | Birinin 87, diğerinin 48 suç kaydı var - 7

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Şüphelilerden Cebrail Erdem’in 48, ikiz kardeşi Mikail Erdem'in 87, Baran Polat'ın 7, Yakup Yıldırım'ın 27, Serbest Çelebi'nin 15, Murat Erden'in 15 ve evi kiralayan B.S.'nin ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul’daki vale cinayetinin şüphelileri Lüleburgaz’da yakalandı | Birinin 87, diğerinin 48 suç kaydı var - 8

İKİ KİŞİ CİNAYETTEN ARANIYORDU

Öte yandan gözaltına alınan şüphelilerden Murat Erden ile Serbest Çelebi'nin 18 Mayıs'ta Esenyurt'ta bir cinayete karıştıkları, bu yüzden haklarında arama kararı olduğu ortaya çıktı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 4 ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

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