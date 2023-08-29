İstanbul’daki vale cinayetinin şüphelileri Lüleburgaz’da yakalandı | Birinin 87, diğerinin 48 suç kaydı var
Başakşehir’de vale olarak çalışan Ogün Tekin’i öldüren, emniyet güçleri tarafından aranırken “dur” ihtarına uymayıp polisle çatışan 4 kişi, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandı. Şüphelilerden ikiz olan Mikail Erdem ile Cebrail Erdem'den birinin 87 birinin 48 suç kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan, şüphelilerle aynı evde yakalanan 2 kişinin de daha önce Esenyurt’ta işlenen bir cinayetin zanlısı oldukları belirlendi.
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bir restoranın önünde işlenen cinayetin şüphelileri, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yakalandı.