İstanbul’daki 463 yıllık tarihi camide tepki çeken görüntü
Mimar Sinan tarafından 1561 yılında yaptırılan Rüstem Paşa Camisi’nin çevresi tabela, eklenti ve dükkanlara ait eşyalarla işgal edildi. Caminin önünde bulunan kebapçı dükkanına ait sandalyelerin giriş bölümünün bir kısmını kapattığı, bacanın ise tarihi yapının üstünde yükseldiği görüldü.
Eminönü’nde Mimar Sinan’ın en önemli eserlerinden Rüstem Paşa Camisi’nin çevresindeki dükkanlara ait tabela, tente ve masaların yarattığı görüntü kirliliği dikkat çekiyor.