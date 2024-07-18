İstanbul’daki 463 yıllık tarihi camide tepki çeken görüntü

Mimar Sinan tarafından 1561 yılında yaptırılan Rüstem Paşa Camisi’nin çevresi tabela, eklenti ve dükkanlara ait eşyalarla işgal edildi. Caminin önünde bulunan kebapçı dükkanına ait sandalyelerin giriş bölümünün bir kısmını kapattığı, bacanın ise tarihi yapının üstünde yükseldiği görüldü.

İstanbul’daki 463 yıllık tarihi camide tepki çeken görüntü - 1

Eminönü’nde Mimar Sinan’ın en önemli eserlerinden Rüstem Paşa Camisi’nin çevresindeki dükkanlara ait tabela, tente ve masaların yarattığı görüntü kirliliği dikkat çekiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’daki 463 yıllık tarihi camide tepki çeken görüntü - 2

1561 yılında yapılan eserin çevresindeki kebapçı, balıkçı ve börekçiye ait tente ve eşyaların yapının görünümünü kısıtladığı görüldü.

Birçok giriş kapısı ve iki farklı hanı bünyesinde barındıran yapının çevresinde, LED tabela ve restoranlara ait yapıların tarihi dokuya uyumsuzluğu vatandaşların da tepkisine sebep oldu.
İstanbul’daki 463 yıllık tarihi camide tepki çeken görüntü - 3

Yapının, Eminönü’nün en işlek caddelerinden Ragıp Gümüşpala Caddesi’ne yakın bir konumda bulunan girişinin ise bir kebap dükkanının sandalye, tabela ve tentesiyle kapatıldığı, abdesthane kısmının da bu dükkan sınırları içerisinde kaldığı görüldü.

Kebapçıya ait bacanın ise sıvayla kaplanarak camiye entegre edilmesi göze çarptı.

İstanbul’daki 463 yıllık tarihi camide tepki çeken görüntü - 4

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, eserin önemiyle birlikte barındırdığı sokağa ve cami içindeki ‘Kabe’ tasvirli çini panoya dikkat çekti.

Yavaşçay, 463 yıllık yapı çevresinde 16’ncı yüzyıldan kalma hiç bozulmamış bir sokak bulunduğunu ve çini panonun korumasız bir durumda kaldığını belirterek, alanda düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade etti.
İstanbul’daki 463 yıllık tarihi camide tepki çeken görüntü - 5

MOTOSİKLETLERİN PARK ALANI OLDU

Yavaşçay, eser çevresinde oluşan sokakta motosikletlilerin park alanının yer aldığını belirterek turistik anlamda değer kaybı yaşandığını da aktardı.

İstanbul’daki 463 yıllık tarihi camide tepki çeken görüntü - 6

LED EKRANLAR DA VAR

Yavaşçay, “Tarihi yapıyla ilgili bugün antikacılarda bir sürü yapılar, malzemeler var. Onlar kullanılabilir. Günümüzdeki kullanılan malzemeler maalesef tarihi yapıyla uygunsuz malzemeler. Maalesef LED ekranlar da var. Onların burada bulunmaması gerekiyor.” diye konuştu.

İstanbul’daki 463 yıllık tarihi camide tepki çeken görüntü - 7
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