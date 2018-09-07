İstanbul'daki helikopter kazasının arından enkaz çıkarma çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı
Bostancı sahili açıklarındaki helikopter kazasına ilişkin Bostancı sahili açıklarında sabah yeniden başlayan enkaz çıkarma çalışmaları sürüyor.
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1İş adamı Halil İbrahim Ünver'in (68) hayatını kaybettiği, pilot İsmet Özgür'ün ise yaralandığı helikopterkazasına ilişkin Bostancı sahili açıklarında sabah yeniden başlayan enkaz çıkarma çalışmaları sürüyor.
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Dün kazadan sonra arama kurtarma çalışmalarına katılan DAK-SAR (Denizde Arama Kurtarma Derneği) botu kaptanı Hakan Köklü, Sahil Güvenlik'ten helikopterin denize düştüğü haberini aldıktan sonra Bostancı'ya geldiklerini ifade ederek, "Dün saat 16.40 sırası haberi aldıktan sonra DAK-SAR arama kurtarma botu ile Kalamış'tan Bostancı'ya intikal ettik. Biz geldiğimizde pilot İsmet Özgür ve merhum Halil İbrahim Ünver, bir yolcu teknesi tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı. Biz denizden enkaz toplama çalışmalarına katıldık. Deniz yüzeyinde bulunan helikoptere ait parçaları toplayarak yetkililere teslim ettik." dedi.
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Öte yandan, sabah tekrar başlayan çalışmalarda, Sahil Güvenlik Komutanlığa'na ait dalgıçlar, helikopterin denize düştüğü nokta ve civarında farklı noktalara dalışlar gerçekleştirerek enkaza ait parçaları arıyor.
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ÜNVER'İN CENAZESİ 9 EYLÜL'DE DEFNEDİLECEK
Bostancı sahili açıklarında düşen helikopter kazasında hayatını kaybeden iş adamı Halil İbrahim Ünver'in (68) cenaze töreni ise 9 Eylül Pazar günü Levent Camisi’nde düzenlenecek.
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Ünver'in cenazesi, ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
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Dün saat 17.00 sıralarında kuyruk numarası "TC-HYU" olan, "BELL 430" model helikopter, Bostancı Sahili açıklarında düşmüş, kazada Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Ünver hayatını kaybetmiş, pilot İsmet Özgür ise yaralanmıştı.
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