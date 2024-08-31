İstanbul’daki saldırıların arkasında kim var? İki kurşunlama olayının bağlantılı olduğu belirlendi

İstanbul Bahçelievler gece saatlerinde iki saldırıya sahne oldu. İlk saldırı Mahmutbey Caddesi’nde yaşandı. Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Bu saldırıdan bir süre sonra Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne ateş açıldı. Saldırıda hastane önündeki 5 kişi yaralandı. Polis her iki saldırıya ilişkin 9 kişiyi gözaltına aldı. Savcılık, iki olayın birbiri ile bağlantılı olduğunu belirledi.

İstanbul’daki saldırıların arkasında kim var? İki kurşunlama olayının bağlantılı olduğu belirlendi - 1

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde dün gece art arda iki silahlı saldırı yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’daki saldırıların arkasında kim var? İki kurşunlama olayının bağlantılı olduğu belirlendi - 2

İLK SALDIRI MOTOSİKLETLE YAPILDI

İlk saldırı ilçedeki Mahmutbey Caddesi’nde gerçekleşti.

Saat 00.00’da yaşanan olayda, 3 kişi kaldırımda yürüdükleri sırada arkalarında gelen motosikletli kasklı 2 kişi silahla ateş etmeye başladı.
İstanbul’daki saldırıların arkasında kim var? İki kurşunlama olayının bağlantılı olduğu belirlendi - 3

Kaldırımdaki kişiler olay yerinden kaçarken o sırada aynı noktada olan motosikletteki iki kişi kurşunların hedefi oldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İstanbul’daki saldırıların arkasında kim var? İki kurşunlama olayının bağlantılı olduğu belirlendi - 4

Sağlık ekipleri motosikletteki iki kişiden birinin yaşamını yitirdiği belirlerken, bir kişi de yaralı olarak ambulansla hastaneye götürüldü.

İstanbul’daki saldırıların arkasında kim var? İki kurşunlama olayının bağlantılı olduğu belirlendi - 5

İKİNCİ SALDIRI DEVLET HASTANESİNDE

İlçedeki ikinci saldırı devlet hastanesinde yaşandı.

Bahçelievler Devlet Hastanesi’nde saat 02.30 sıralarında meydana gelen olayda, acil servis bölümünün önüne gelen şüpheliler, hastaneye doğru ateş açtı.

İstanbul’daki saldırıların arkasında kim var? İki kurşunlama olayının bağlantılı olduğu belirlendi - 6

Açılan ateşte o sırada dışarıda bulunan, bir hastane polisi, bir jandarma, hastane güvenlik görevlisi ve 2’si hasta yakını olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.

İstanbul’daki saldırıların arkasında kim var? İki kurşunlama olayının bağlantılı olduğu belirlendi - 7

İKİ SALDIRI BİRBİRİYLE BAĞLANTILI

Bahçelievler’de yaşanan iki saldırı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından soruşturuldu.

Savcılık iki olayı birbiriyle bağlantılı olduğunu belirledi.

İstanbul’daki saldırıların arkasında kim var? İki kurşunlama olayının bağlantılı olduğu belirlendi - 8

İki olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’daki saldırıların arkasında kim var? İki kurşunlama olayının bağlantılı olduğu belirlendi - 9
DAHA FAZLA GÖSTER