İstanbul’daki saldırıların arkasında kim var? İki kurşunlama olayının bağlantılı olduğu belirlendi
İstanbul Bahçelievler gece saatlerinde iki saldırıya sahne oldu. İlk saldırı Mahmutbey Caddesi’nde yaşandı. Saldırıda bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. Bu saldırıdan bir süre sonra Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne ateş açıldı. Saldırıda hastane önündeki 5 kişi yaralandı. Polis her iki saldırıya ilişkin 9 kişiyi gözaltına aldı. Savcılık, iki olayın birbiri ile bağlantılı olduğunu belirledi.
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde dün gece art arda iki silahlı saldırı yaşandı.