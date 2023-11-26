İstanbul’da korku saçan bina: Kolonları patladı, kirişlerindeki demirler ortaya çıktı
İstanbul Küçükçekmece’de yıkılması için boşaltılan 5 katlı bina korku saçıyor. Kolonları patlayan, kirişlerinde demirler ortaya çıkan binanın önünden her gün yüzlerce kişi ve araç geçiyor. Mahalle sakinlerini tedirgin eden binanın sahibi, yıkım için belediye onayının beklendiğini iddia etti.
Küçükçekmece’de yıkılması için boşaltılan bina korku saçıyor.Gültepe Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bina riskli olduğu gerekçesiyle yaklaşık 1 ay önce boşaltıldı. Kolonları patlayan kirişleri dökülen bina tehlike saçmaya başladı.