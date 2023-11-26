İstanbul’da korku saçan bina: Kolonları patladı, kirişlerindeki demirler ortaya çıktı

Binanın sahibi ise yıkım için belediye onayının beklendiğini iddia etti. Gazetecilere açıklama yapan Recai Çakır isimli bina sahibi, “Çürük çıkmasına rağmen belediye yıkılması yönünde izin vermedi. Ben de inşaat firmasıyla anlaştım. Ama yıkılması için belediyeden onay bekliyoruz.” dedi.