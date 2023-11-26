İstanbul’da korku saçan bina: Kolonları patladı, kirişlerindeki demirler ortaya çıktı

İstanbul Küçükçekmece’de yıkılması için boşaltılan 5 katlı bina korku saçıyor. Kolonları patlayan, kirişlerinde demirler ortaya çıkan binanın önünden her gün yüzlerce kişi ve araç geçiyor. Mahalle sakinlerini tedirgin eden binanın sahibi, yıkım için belediye onayının beklendiğini iddia etti.

İstanbul’da korku saçan bina: Kolonları patladı, kirişlerindeki demirler ortaya çıktı - 1

Küçükçekmece’de yıkılması için boşaltılan bina korku saçıyor.

Gültepe Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bina riskli olduğu gerekçesiyle yaklaşık 1 ay önce boşaltıldı. Kolonları patlayan kirişleri dökülen bina tehlike saçmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da korku saçan bina: Kolonları patladı, kirişlerindeki demirler ortaya çıktı - 2

Çökmek üzere olan binanın önünden her gün yüzlerce kişi ve araç geçiyor.

Mahalle sakinleri geçen süreye rağmen hala yıkım yapılmamasına tepki gösterdi.
İstanbul’da korku saçan bina: Kolonları patladı, kirişlerindeki demirler ortaya çıktı - 3

Mahalle sakinleri terk edilen binada madde bağımlılarının kaldığını da belirtiyor.

İstanbul’da korku saçan bina: Kolonları patladı, kirişlerindeki demirler ortaya çıktı - 4

Mahalle sakinlerinden Ahmet Keskin, “Bir aydır bina bu şekilde. Buradan çoluk çocuk geçiyor tedirgin oluyoruz. Sonuçta yıkılması gereken bir bina. Biz belediyeden bunu talep ediyoruz” dedi.

İstanbul’da korku saçan bina: Kolonları patladı, kirişlerindeki demirler ortaya çıktı - 5

Binanın sahibi ise yıkım için belediye onayının beklendiğini iddia etti. Gazetecilere açıklama yapan Recai Çakır isimli bina sahibi, “Çürük çıkmasına rağmen belediye yıkılması yönünde izin vermedi. Ben de inşaat firmasıyla anlaştım. Ama yıkılması için belediyeden onay bekliyoruz.” dedi.

İstanbul’da korku saçan bina: Kolonları patladı, kirişlerindeki demirler ortaya çıktı - 6

CEZA KESİLECEK

Küçükçekmece Belediyesi yetkilileri ise, binanın durumuyla ilgili kendilerinde bir bilgi olmadığı açıklamasını yaptı. Yetkililer, bina sahibine ceza kesilip, yıkım işleminin başlayacağını açıkladı.

İstanbul’da korku saçan bina: Kolonları patladı, kirişlerindeki demirler ortaya çıktı - 7

Öte yandan, bina ile bilgi verilmesinin ardından bina çevresinde güvenlik önlemi de alındı.

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