İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı

İstanbul Kadıköy'de, Kurbağalıdere'yi deniz salyası kapladı. Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya havadan da görüntülendi.

DHA 19.05.2021 - 17:28

İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı - 1
Marmara Denizi'nde son zamanlarda sıkça görülen deniz salyası Kurbalığıdere'yi yine kapladı.
İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı - 2
Beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya teknelerin bulunduğu kısımda yoğunlaştı.
İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı - 3
Kötü kokular yayan deniz salyalarının oluşturduğu kirlilik havadan da görüntülendi.
İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı - 4
Kurbağalıdere'yi geçtiğimiz günlerde de deniz salyası sarmıştı.
İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı - 5

KURBALIĞIDERE'Yİ HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM

30 yıldır Kadıköy'de yaşadığını söyleyen Erdoğan Biçer "En kötü zamanında bile böyle görmedim burayı. Hiç iyi bir görüntü değil. Çok daha kötü bir koku var. İlk defa böyle tabaka ile karşılaştım. Yaşayan tüm canlılar için büyük bir tehlike" diye konuştu.
İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı - 6
İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı - 7
İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı - 8
İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı - 9
İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı - 10
İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı - 11
İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı - 12
İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı - 13
İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı - 14

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