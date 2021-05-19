İstanbul'da Kurbağalıdere'yi de deniz salyası kapladı

KURBALIĞIDERE'Yİ HİÇ BÖYLE GÖRMEMİŞTİM 30 yıldır Kadıköy'de yaşadığını söyleyen Erdoğan Biçer "En kötü zamanında bile böyle görmedim burayı. Hiç iyi bir görüntü değil. Çok daha kötü bir koku var. İlk defa böyle tabaka ile karşılaştım. Yaşayan tüm canlılar için büyük bir tehlike" diye konuştu.