İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı: Büyükbaş kurbanlık fiyatları 90 bin liradan başlıyor

İSTANBUL’DA KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul’da 12 ay satış yapan noktalarda kurbanlıklar satılmaya başladı.

Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 90 ile 180 bin lirasında, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ise 8 bin lira ile 18 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.