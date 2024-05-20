İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı: Büyükbaş kurbanlık fiyatları 90 bin liradan başlıyor

Kurban Bayramı’na 1 aydan az bir süre kaldı. İstanbul’da belirlenen kurban satış noktalarında hazırlıklar sürüyor. Bu yıl kurbanlık fiyatlarının büyükbaş için 90 bin liradan, küçükbaş için ise 8 bin liradan başlaması bekleniyor. Kurbanlıkların 1 Haziran’dan itibaren megakente gelmesi bekleniyor.

İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı: Büyükbaş kurbanlık fiyatları 90 bin liradan başlıyor - 1

Kurban Bayramı için geri sayım başladı.

Bayrama 1 aydan az bir zaman kala yurdun birçok noktasından getirilecek kurbanlıklar, canlı hayvan sevk noktalarında İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından İstanbul’a giriş yapacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı: Büyükbaş kurbanlık fiyatları 90 bin liradan başlıyor - 2

İl Tarım Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 1 Haziran’da İstanbul’a girecek kurbanlıklar önceden belirlenen kurban satış noktalarında alıcılarını bekleyecek.

İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı: Büyükbaş kurbanlık fiyatları 90 bin liradan başlıyor - 3

Kurban pazarlarının hangi ilçelerde kurulacağı ise önümüzdeki günlerde yapılacak koordinasyon toplantısı sonrası kesinleşecek.

İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı: Büyükbaş kurbanlık fiyatları 90 bin liradan başlıyor - 4

Avrupa Yakası’ndaki kurbanlık satış noktalarından Bahçelievler Kurban Pazarı’nda hazırlıklar sürüyor.

3 bini büyükbaş olmak üzere 7 bin hayvanın bulunacağı pazarda hayvan sahipleri ve kurbanlıklar için 117 çadır kuruluyor.
İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı: Büyükbaş kurbanlık fiyatları 90 bin liradan başlıyor - 5

Veterinerlik hizmetinin verileceği kurban pazarında kesim yerleri de hazırlanıyor.

İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı: Büyükbaş kurbanlık fiyatları 90 bin liradan başlıyor - 6

İSTANBUL’DA KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul’da 12 ay satış yapan noktalarda kurbanlıklar satılmaya başladı.

Büyükbaş kurbanlık fiyatlarının 90 ile 180 bin lirasında, küçükbaş kurbanlık fiyatlarının ise 8 bin lira ile 18 bin lira arasında değişeceği tahmin ediliyor.
İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı: Büyükbaş kurbanlık fiyatları 90 bin liradan başlıyor - 7
İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı: Büyükbaş kurbanlık fiyatları 90 bin liradan başlıyor - 8
DAHA FAZLA GÖSTER