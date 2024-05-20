İstanbul’da kurban pazarları kurulmaya başlandı: Büyükbaş kurbanlık fiyatları 90 bin liradan başlıyor
Kurban Bayramı’na 1 aydan az bir süre kaldı. İstanbul’da belirlenen kurban satış noktalarında hazırlıklar sürüyor. Bu yıl kurbanlık fiyatlarının büyükbaş için 90 bin liradan, küçükbaş için ise 8 bin liradan başlaması bekleniyor. Kurbanlıkların 1 Haziran’dan itibaren megakente gelmesi bekleniyor.
Kurban Bayramı için geri sayım başladı.Bayrama 1 aydan az bir zaman kala yurdun birçok noktasından getirilecek kurbanlıklar, canlı hayvan sevk noktalarında İl Tarım Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünün ardından İstanbul’a giriş yapacak.