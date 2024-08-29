İstanbul’da motosikletli saldırganlardan kurşun yağmuru
İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir kişi, motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Motosikletli saldırganlar tarafından bir süre takip edilen M.M, yanına yaklaşan şüpheliler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ayağından yaralanan M.M, hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri arıyor.
İstanbul’da bir kişi motosikletli saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.Olay, saat 10.00 sıralarında Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi.