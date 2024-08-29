İstanbul’da motosikletli saldırganlardan kurşun yağmuru

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde bir kişi, motosikletli iki kişinin saldırısına uğradı. Motosikletli saldırganlar tarafından bir süre takip edilen M.M, yanına yaklaşan şüpheliler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Ayağından yaralanan M.M, hastaneye kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri arıyor.

İstanbul’da motosikletli saldırganlardan kurşun yağmuru - 1

İstanbul’da bir kişi motosikletli saldırganlar tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Olay, saat 10.00 sıralarında Sultangazi ilçesine bağlı Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’da motosikletli saldırganlardan kurşun yağmuru - 2

M.M. isimli kişi, sokakta yürüdüğü sırada motosikletli şüpheliler tarafından bir süre takip edildi.

M.M’nin yanına yaklaşan motosikletli şüphelilerden biri tabancayla ateş açtı.
İstanbul’da motosikletli saldırganlardan kurşun yağmuru - 3

Açılan ateş sırasında M.M, bacağından yaralandı.

Şüpheliler silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da motosikletli saldırganlardan kurşun yağmuru - 4

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İstanbul’da motosikletli saldırganlardan kurşun yağmuru - 5

Polis ekipleri olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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