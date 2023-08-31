İstanbul’dan Ankara’ya ikinci yol | Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor
İstanbul ile Ankara arasındaki trafik yoğunluğunu azaltma hedefiyle projelendirilen Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor. Sakarya’nın Akyazı ilçesinden başlayacak otoyolun 1 milyar euroya mal olması bekleniyor. Proje kapsamında viyadük çalışmaları devam ederken, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçe sınırları içinde kalan 38 kilometrelik bölümün 18 kilometresinin tamamlandığı bilgisini verdi.
İstanbul’dan başkent Ankara’ya ikinci bir yol geliyor.
Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor. Proje, Sakarya’nın Akyazı ilçesiyle Ankara arasında inşa edilecek. Otoyolun, 1 milyar euroya mal olması bekleniyor.