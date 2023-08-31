İstanbul’dan Ankara’ya ikinci yol | Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor

İstanbul ile Ankara arasındaki trafik yoğunluğunu azaltma hedefiyle projelendirilen Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor. Sakarya’nın Akyazı ilçesinden başlayacak otoyolun 1 milyar euroya mal olması bekleniyor. Proje kapsamında viyadük çalışmaları devam ederken, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçe sınırları içinde kalan 38 kilometrelik bölümün 18 kilometresinin tamamlandığı bilgisini verdi.

İstanbul’dan Ankara’ya ikinci yol | Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor - 1

İstanbul’dan başkent Ankara’ya ikinci bir yol geliyor.

Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor. Proje, Sakarya’nın Akyazı ilçesiyle Ankara arasında inşa edilecek. Otoyolun, 1 milyar euroya mal olması bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul’dan Ankara’ya ikinci yol | Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor - 2

Projenin 225 kilometresi anayol, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 276 kilometre uzunluğunda ve gidiş ile gelişin 3’er şeritten oluşması planlanıyor.

İstanbul’dan Ankara’ya ikinci yol | Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor - 3

Akyazı’dan başlayacak yol Mudurnu, Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş’tan geçerek başkente ulaşacak.

İstanbul’dan Ankara’ya ikinci yol | Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor - 4

Bu çerçevede Orta Anadolu Otoyolu projesinde Akyazı ilçe sınırları içinde yapılan 38 kilometrelik yolun 18 kilometresi tamamlanırken yapımı devam eden viyadük çalışmaları ise havadan görüntülendi.

İstanbul’dan Ankara’ya ikinci yol | Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor - 5

İlçe sınırları içindeki yolun bir bölümünün tamamlandığını aktaran Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, ilçe sınırları içindeki 38 kilometrelik bölümün 18 kilometresinin tamamlandığı bilgisini verdi. Başkan Soykan, kalan 20 kilometrelik bölümde ise çalışmaların sürdüğünü söyledi.

İstanbul’dan Ankara’ya ikinci yol | Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor - 6

Soykan, projenin ilçeye yeni bir hareketlilik katacağı görüşünde.

İstanbul’dan Ankara’ya ikinci yol | Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor - 7
İstanbul’dan Ankara’ya ikinci yol | Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor - 8
İstanbul’dan Ankara’ya ikinci yol | Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor - 9
İstanbul’dan Ankara’ya ikinci yol | Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor - 10
İstanbul’dan Ankara’ya ikinci yol | Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor - 11
İstanbul’dan Ankara’ya ikinci yol | Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor - 12
İstanbul’dan Ankara’ya ikinci yol | Orta Anadolu Otoyolu için çalışmalar sürüyor - 13
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