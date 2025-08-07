İstanbul'dan başladı: 1 buçuk ayda 15 şehir gezdi
Sosyal medyada "Gezgin Hoca Yollarda" adıyla bilinen Servet Doğan, 1 buçuk ay önce karavanıyla İstanbul’dan başladığı Türkiye turu kapsamında Van Gölü’nün Bitlis’in Tatvan ilçesindeki sahillerine ulaştı.
Bitlis’e ulaşan ve Van Gölü kıyısında karavanıyla konaklayan Doğan, bölgedeki doğal güzelliklerin karavan turizmine büyük katkı sağlayabileceğini belirtti. Doğan, "Buradaki insanlara karavan hayatını tanıtmak istiyorum. Bu bölgede karavanla seyahat edilebilir mi, bunu göstermek istiyorum. Van Gölü çevresi karavanla gezmek için harika bir yer" dedi.