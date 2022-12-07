İstanbul'dan Belçika'ya Tinder dolandırıcılığı: Aldığı paralarla evlenmiş

"İSTANBUL'A GİTTİM" BAHANESİ

İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti.

Erkek arkadaşını zor durumda bırakmak istemeyen Berrocal, parayı atmıştı. Otelde mahsur kaldım, hesabım bloke edildi gibi çeşitli bahanelerde yaklaşık 7 milyon 500 bin lira dolandırdı.