İstanbul'dan Bitlis'e uzanan cinayet: Aracının içinde vurmuşlardı
İstanbul Sultanbeyli'de aracıyla seyir halindeyken öldürülen Hakan Akar'ın cinayet şüphelileri, Bitlis'te yakalandı.
İstanbul Sultanbeyli'de işlenen cinayetin zanlıları, Bitlis'te yapılan operasyonla yakalandı.
Sultanbeyli, Adil Mahallesi'nde 25 Eylül günü saat 18.45 sıralarında Hakan Akar aracının içinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.
Akar, saldırı sonucu yaşamını yitirirken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.