İstanbul'dan Bitlis'e uzanan cinayet: Aracının içinde vurmuşlardı

KATİL ZANLILARI BİTLİS'E KAÇTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada cinayetin eski bir husumet sonucu işlendiğini ve şüphelilerinin Bitlis'e kaçtığını tespit etti.

Bu gelişme üzerine İstanbul, Teknik Takip Büro Amirliği, Bitlis Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bitlis İl ve İlçe Jandarma komutanlığı ve Jandarmaya ait insansız hava araçlarıyla operasyon düzenlendi.

Baskında yakalanan O.Ç. ve E.Ç İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı.