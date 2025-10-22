İstanbul'dan Bitlis'e uzanan cinayet: Aracının içinde vurmuşlardı

İstanbul Sultanbeyli'de aracıyla seyir halindeyken öldürülen Hakan Akar'ın cinayet şüphelileri, Bitlis'te yakalandı.

İstanbul'dan Bitlis'e uzanan cinayet: Aracının içinde vurmuşlardı - 1

İstanbul Sultanbeyli'de işlenen cinayetin zanlıları, Bitlis'te yapılan operasyonla yakalandı.

Sultanbeyli, Adil Mahallesi'nde 25 Eylül günü saat 18.45 sıralarında Hakan Akar aracının içinde seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı.

Akar, saldırı sonucu yaşamını yitirirken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'dan Bitlis'e uzanan cinayet: Aracının içinde vurmuşlardı - 2

CİNAYET ANI KAMERADA

Başlatılan soruşturmada olay anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği belirlendi.

Görüntülerde otomobiliyle ilerleyen Hakan Akar'ın yanında bulunan bir araçtan inen kişi tarafından vurulduğu görüldü.

İstanbul'dan Bitlis'e uzanan cinayet: Aracının içinde vurmuşlardı - 3

KATİL ZANLILARI BİTLİS'E KAÇTI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada cinayetin eski bir husumet sonucu işlendiğini ve şüphelilerinin Bitlis'e kaçtığını tespit etti.

Bu gelişme üzerine İstanbul, Teknik Takip Büro Amirliği, Bitlis Güroymak İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bitlis İl ve İlçe Jandarma komutanlığı ve Jandarmaya ait insansız hava araçlarıyla operasyon düzenlendi.

Baskında yakalanan O.Ç. ve E.Ç İstanbul'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulandı.

İstanbul'dan Bitlis'e uzanan cinayet: Aracının içinde vurmuşlardı - 4

"SIRA SANA DA GELECEK"

Yapılan soruşturmada şüphelilerin Hakan Akar'ın ağabeyini de telefonla arayarak "Sıra sana da gelecek." diyerek tehdit ettikleri öğrenildi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

DAHA FAZLA GÖSTER