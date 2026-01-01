İstanbul'dan dünyaya Gazze mesajı

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunu vurgulayıp “Gazze'de yaşanan asla bir savaş değildir, iki ordunun bir araya geldiği bir çatışma değildir. Gazze'de yaşanan bir halkın kadınlarıyla çocuklarıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır.” dedi.

Bilal Erdoğan şunları söyledi:

“Bugün burada yine yeni yılın ilk sabahında Gazze'de ve Filistin'de yaşananların yalnızca insani bir dram olmadığını aynı zamanda küresel düzenin temellerinin sarsıldığını gösteren bir kırılma hattı olduğunu haykırmak için toplandık.