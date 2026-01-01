İstanbul'dan dünyaya Gazze mesajı
01.01.2026 04:32
Son Güncelleme: 01.01.2026 10:18
NTV - Haber Merkezi
Ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail'in Filistin'deki saldırıları sürüyor. Yeni yılın ilk sabahında İstanbul'da on binlerce kişi "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla bir araya geldi. Sabah namazının ardından Sultanahmet Meydanı'nda toplanan kişiler, kortejlerle Galata Köprüsü'ne yürüdü. İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Gazze'de yaşananların bir halkın kadınlarıyla, çocuklarıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırım olduğunu söyledi.
Yeni yılın ilk gününde on binlerce kişi bir kez daha Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı öncülüğünde Galata Köprüsü'nde buluştu.
Birçok sendika, 400'e yakın sivil toplum kuruluşu ile spor kulüplerinin de destek verdiği yürüyüşe geçen yıllarda olduğu gibi Türkiye'nin dört bir yanından kitlesel katılım var.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Taksim, Eminönü Yeni Cami, Süleymaniye ve Fatih camilerinde kılınan sabah namazının ardından Sultanahmet Meydanı'nda toplanmaya başlayan on binlerce kişi, İstanbul'un dört bir yanından Galata Köprüsü'ne yürüyüşe başladı.
Eylemde ateşkes ilan edilmesine rağmen İsrail'in Filistin'de devam eden saldırıları ve Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekildi.
Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları olan ve Gazze'ye destek için kefiye takan vatandaşlar, sık sık tekbir getirerek "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam", "Nehirden denize özgür Filistin" sloganları attı.
"Filistin için adalet, dünya için vicdan" yazılı pankart eşliğinde yürüyen katılımcılar "Yaşasın küresel intifada", "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları da attı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Abdullah Ceylan, bazı milletvekilleri, belediye başkanları ve protokol üyeleri sabah namazını Karaköy Arap Camisi'nde kıldıktan sonra vatandaşlarla birlikte Galata Köprüsü'ne doğru yürüdü.
BİLAL ERDOĞAN: GAZZE'DEKİ BİR SAVAŞ DEĞİL SOYKIRIMDIR
TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada Gazze'de yaşananların bir soykırım olduğunu vurgulayıp “Gazze'de yaşanan asla bir savaş değildir, iki ordunun bir araya geldiği bir çatışma değildir. Gazze'de yaşanan bir halkın kadınlarıyla çocuklarıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır.” dedi.
Bilal Erdoğan şunları söyledi:
“Bugün burada yine yeni yılın ilk sabahında Gazze'de ve Filistin'de yaşananların yalnızca insani bir dram olmadığını aynı zamanda küresel düzenin temellerinin sarsıldığını gösteren bir kırılma hattı olduğunu haykırmak için toplandık.
Gazze'de yaşanan asla bir savaş değildir, iki ordunun bir araya geldiği bir çatışma değildir. Gazze'de yaşanan bir halkın kadınlarıyla çocuklarıyla bilinçli ve sistematik bir şekilde yok edilmeye çalışıldığı bir soykırımdır. Bu soykırım açlıkla susuzlukla soğuk ile yapılıyor. Netanyahu eşkıyasını Rabb'imiz perişan eylesin. İsrail savaş suçlarını tazmin etmekle yükümlü tutulmak zorundadır. Gazze'nin yeniden inşası İsrail'in ödediği savaş tazminatlarıyla yapılmak durumundadır. Bugün Galata Köprüsü'nde tarihe şunları yazıyoruz; biz sinmeyeceğiz, susmayacağız, Filistin unutmayacağız, unutturmayacağız. Gazze, Kudüs, Mescid-i Aksa özgür olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz."
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci de, Filistin'deki katliama "dur" demek için yeni yılın ilk gününde Galata Köprüsü'ndeki eyleme katılmaları için tüm vatandaşlara çağrıda bulunmuştu.
"Bütün vatandaşlarımızı soğuk havaya aldırmadan gelmelerini bekliyoruz." diyen Beşinci, "Sanatçılar, fenomenler, vakıflar, cemiyetler, camialar, spor kulüplerimiz, taraftarlarımız, kınamanın ötesine geçsinler, sahaya, sokağa gelsinler. Bu şahitliğe katkıda bulunsunlar. Tarihe vicdan kaydı düşsünler ve burada olsunlar. Bütün vatandaşlarımızı, milletimizi buraya bekliyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi alışmıyoruz, kanıksamıyoruz, sinmiyoruz, susmuyoruz. Filistin'i asla unutmuyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
BAKAN TUNÇ: İSTANBUL'DA TARİHİ BİR ANA TANIKLIK EDİYORUZ
Yürüyüşe; Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da katıldı.
NTV'ye konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul'da tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Çok büyük bir kalabalık var. Bütün İstanbullular Galata Köprüsü'nde buluştular. Dünyaya insan hakları çağrısında bulunuyor, adalet çağrısında bulunuyor İstanbullular. Filistin davasının nasıl savunulacağını bütün dünyaya gösteriyorlar." dedi.
Gazze'de bir soykırım suçu işlendiğini belirten Bakan Tunç, "70 binden fazla insan şehit edildi, bunun yarıdan fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Dünyanın gözü önünde kadınlar, çocuklar katledilirken; kadın ve çocuk haklarını savunan ülkeler ve kuruluşların maalesef sesi çıkmadı." diye konuştu.
Kortejler eşliğinde ve bireysel olarak yürüyen vatandaşlar, Galata Köprüsü'ne ulaştı. Öte yandan, polis ekiplerince köprü ve cami çevrelerinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Galata Köprüsü ve bu yola çıkan tüm cadde ve sokaklar, bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşü süresince trafiğe kapatıldı.
Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendiriliyor. Galata Köprüsü'ne ulaşım İstanbul'un birçok ilçesinden ring araçlarıyla yapılıyor.