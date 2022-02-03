İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş

Ermenistan'la normalleşme çerçevesinde sivil uçuşlar başladı. Uzun bir aranın ardından İstanbul'dan Erivan'a ilk uçuş gerçekleştirildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.02.2022 - 00:58 | Son Güncelleme : 03.02.2022 - 01:32

İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 1

ile arasında ilişkilerin normalleştirilmesi çabaları çerçevesinde, uzun süre sonra ilk doğrudan uçuşla -Erivan seferi yapıldı.

İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 2

İki ülke arasındaki normalleşme süreci kapsamında başlaması kararlaştırılan ilk İstanbul-Erivan uçuşu 23.35'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapıldı.

ERİVAN-İSTANBUL UÇUŞLARI BAŞLADI

İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 3

Yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından Pegasus Havayollarına ait uçak başkent Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na indi.

İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 4

Uçakta 99 yolcu yer aldı.

İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 5

ÖZEL TEMSİLCİLER ATANMIŞTI

Azerbaycan ordusunun 2020'de Karabağ topraklarındaki işgale son vermesinin ardından , Ermenistan'a ilişkilerin normalleşmesi çağrısında bulunmuştu.

İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 6

'nin çağrısına Ermenistan'dan da olumlu karşılık gelmesi üzerine iki ülke ilişkilerinin normalleşmesini görüşmek amacıyla 2021'de karşılıklı özel temsilciler atanmıştı.

İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 7

Eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 'nin özel temsilcisi olarak atanırken Ermenistan'ın özel temsilcisi Ulusal Meclis Başkanı Ruben Rubinyan olmuştu.

İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 8

İki özel temsilcinin 14 Ocak'ta Moskova'da gerçekleştirdiği ikili görüşmede Ermenistan ile arasında 2020'de sona eren uçuşların yeniden başlamasına karar verilmişti.

İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 9

Bu karar kapsamında Erivan'dan kalkan ilk uçak, dün akşam 'na inmişti.

İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 10
İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 11
İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 12
İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 13
İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 14
İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 15
İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 16
İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 17
İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 18
İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 19
İstanbul'dan Erivan'a iki yıl aradan sonra ilk uçuş - 20

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