İstanbul'dan Eskişehir'e seri katil şüphesi: Sevgilisini baltayla parçaladı, bir kadın kayıp ve evinde 5 farklı kan örneği bulundu

DÖRT ERKEK BİR KADINA AİT

Evin tabanında dört erkek ve bir kadına ait DNA izleri bulundu.

Ayrıca şüpheli Amjad Muhsin Muhammed’e ait bazı kan örneklerinin de bu evde olduğu tespit edildi.

Yapılan ilk incelemede örneklerden bir erkeğin ve bir kadının kan bağı olduğu belirlendi.