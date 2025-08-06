İstanbul'dan Eskişehir'e seri katil şüphesi: Sevgilisini baltayla parçaladı, bir kadın kayıp ve evinde 5 farklı kan örneği bulundu
İstanbul'da 7 yıl önce kaybolan Emine Özkaya soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Özkaya'nın Iraklı sevgilisi Amjad Muhsin Muhammed’in evine girdikten sonra bir daha çıkmadığı belirlendi. Ayrıca Muhsin Muhammed'in Iraklı sevgilisini öldürüp baltayla parçalara ayırdığı ve evinde dört erkek bir kadına ait kan izleri bulunduğu belirlendi. Şüphelinin seri katil olma ihtimaline yönelik soruşturmanın çok yönlü sürdüğü belirtildi.
İstanbul’da 10 Ocak 2019'da polise giden F.Ö., yeğeninin 2 Aralık 2018 tarihinden beri kayıp olduğunu ve hayatından endişe ettiğini belirterek kayıp müracaatında bulundu.