İstanbul'dan kalkan deniz otobüsünde kabus gibi gece: Dev dalgalar, duman ve panik!

İstanbul'dan Bursa'ya giden deniz otobüsünde yangın paniği yaşandı. Mudanya İskelesi'ne yanaşmak üzereyken, makine dairesinden yükselen dumandan etkilenen dört kişi hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde, yolcuların büyük panik yaşayıp, yakınlarını aradığı görüldü.

İstanbul'dan kalkan deniz otobüsünde kabus gibi gece: Dev dalgalar, duman ve panik! - 1

İstanbul'dan Bursa'ya giden deniz otobüsünde dün gece korku dolu anlar yaşandı.

Yangın çıkan deniz otobüsünde yaşananlara ilişkin, yeni görüntüler ortaya çıktı.

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İstanbul'dan kalkan deniz otobüsünde kabus gibi gece: Dev dalgalar, duman ve panik! - 2

Eminönü'nden kalkış yapan Yıldırım Beyazıd isimli deniz otobüsü, dün saat 20.00 sıralarında Mudanya İskelesi'ne yaklaştığı sırada makine dairesinde yangın çıktı.

Gemi personeli yangına müdahale ederken, yayılan duman nedeniyle yolcular büyük endişe yaşadı. Deniz otobüsü dumanla kaplanırken, ihbar üzerine limana çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İskeleye yanaşan deniz otobüsündeki yolcular hızla tahliye edilirken, itfaiye görevlileri de yangına müdahale etti.

İstanbul'dan kalkan deniz otobüsünde kabus gibi gece: Dev dalgalar, duman ve panik! - 3

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dumandan etkilenen dört kişi hastanede tedavi altına alınırken, panik anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, bazı yolcuların telefonla yakınlarını aradığı, bazılarının ise deniz otobüsünün penceresinden bakıp ne olduğunu anlamaya çalıştığı görüldü.

Bazı yolcular da paniğe kapılanları sakinleştirmek için yoğun çaba harcadı.

İstanbul'dan kalkan deniz otobüsünde kabus gibi gece: Dev dalgalar, duman ve panik! - 4

DEV DALGALAR KORKUYU ARTIRDI

Boyu üç metreyi bulan dalgalar deniz otobüsünü salladıkça yaşanan panik artarken, yolcuların konuşmaları da görüntülere yansıdı.

Bazı yolcular, “O arkadaki kapıları açın, en arkadaki kapıları açın”, “Sakin, yere çökün çök. Yere çök, çömel”, “Geldik, geldik. İskeleye yakınız da geminin dengesini bozdunuz”, “Burada bir şey yok, orada yaralı var mı? Ben sağlıkçıyım, sakin ol”, “Lütfen oturun, yanaşınca iskeleye çarpabilir, oturun” diyerek ortamı sakinleştirmeye çalışırken, bazı yolcular ise “Allah’ım, Allah’ım, Allah’ım” diye çığlık atıp, ağladı.

İstanbul'dan kalkan deniz otobüsünde kabus gibi gece: Dev dalgalar, duman ve panik! - 5

"ORTALIK DUMAN ALTI, İNSANLAR YERE DÜŞTÜ"

Bir yolcunun ise “Hala içerideyiz ne bir gelen var ne de gelen. İnsanlar çığlık çığlığa yere düşüyorlar. Ortalık duman altı olmuş, kaptandan, ekipten gelen yok, giden yok. Uyarı yok, bir şey yok. İnsanlar burada yerlere düştü. Ortalık yanık kokuyor, hala bir şey yapan yok” diyerek tepki gösterdiği görüldü.

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