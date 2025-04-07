İstanbul'dan kalkan deniz otobüsünde kabus gibi gece: Dev dalgalar, duman ve panik!
İstanbul'dan Bursa'ya giden deniz otobüsünde yangın paniği yaşandı. Mudanya İskelesi'ne yanaşmak üzereyken, makine dairesinden yükselen dumandan etkilenen dört kişi hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin ortaya çıkan yeni görüntülerde, yolcuların büyük panik yaşayıp, yakınlarını aradığı görüldü.
İstanbul'dan Bursa'ya giden deniz otobüsünde dün gece korku dolu anlar yaşandı.
Yangın çıkan deniz otobüsünde yaşananlara ilişkin, yeni görüntüler ortaya çıktı.