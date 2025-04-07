İstanbul'dan kalkan deniz otobüsünde kabus gibi gece: Dev dalgalar, duman ve panik!

"ORTALIK DUMAN ALTI, İNSANLAR YERE DÜŞTÜ"

Bir yolcunun ise “Hala içerideyiz ne bir gelen var ne de gelen. İnsanlar çığlık çığlığa yere düşüyorlar. Ortalık duman altı olmuş, kaptandan, ekipten gelen yok, giden yok. Uyarı yok, bir şey yok. İnsanlar burada yerlere düştü. Ortalık yanık kokuyor, hala bir şey yapan yok” diyerek tepki gösterdiği görüldü.