İstanbul'dan köyüne geri döndü: 3 yılda koyun sürüsünü 5 kat büyüttü!

İstanbul'da yaşadığı sürede inşaatlarda çalıştığını anlatan Polat, "Şehir hayatı beni boğunca 3 yıl önce köyüme döndüm. Köye dönünce burada kendime çiftlik kurdum. Devlet desteğiyle 100 koyun aldım. Sonraki yıl sağladığım kazançla da 50 koyun satın aldım. Bu koyunları 3 yıl boyunca bir bebek gibi besleyerek, sayıyı 520' ye çıkardım." diye konuştu.