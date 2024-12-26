İstanbul'dan köyüne geri döndü: 3 yılda koyun sürüsünü 5 kat büyüttü!

İstanbul'da inşaatlarda çalışan 8 çocuk babası Feyat Polat, 3 yıl önce Van'ın Köycük Mahallesi'ne döndü. Devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan Polat, 100 koyunla başladığı sürüyü 3 yıl içinde 520 koyuna yükseltti.

İstanbul'dan köyüne geri döndü: 3 yılda koyun sürüsünü 5 kat büyüttü! - 1

Van'ın Erciş'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Köycük Mahallesi'nde yaşayan Feyat Polat, 15 yıl önce ailesini de alarak İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Polat, 3 yıl önce doğup büyüdüğü memleketi Erciş ilçesinin Köycük Mahallesi'ne döndü.

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İstanbul'dan köyüne geri döndü: 3 yılda koyun sürüsünü 5 kat büyüttü! - 2

Feyat Polat, devletin köye dönüş projeleri kapsamında verdiği desteği öğrenerek 100 koyun aldı. Yaşadığı mahallede çiftlik kuran Polat, 3 yıl içinde 100 olan koyunu 520'ye çıkardı.

İstanbul'dan köyüne geri döndü: 3 yılda koyun sürüsünü 5 kat büyüttü! - 3

Şimdi hayvancılık yaparak geçimini sağlayan Polat'ın 8 çocuğundan 4'ü üniversite okurken, diğer çocukları da ortaokul ve ilkokula gidiyor.

İstanbul'dan köyüne geri döndü: 3 yılda koyun sürüsünü 5 kat büyüttü! - 4

Devletten proje kapsamında destek aldığını anlatan Feyat Polat, geçimini de artık hayvancılıkla sağladığını söyledi.

İstanbul'dan köyüne geri döndü: 3 yılda koyun sürüsünü 5 kat büyüttü! - 5

İstanbul'da yaşadığı sürede inşaatlarda çalıştığını anlatan Polat, "Şehir hayatı beni boğunca 3 yıl önce köyüme döndüm. Köye dönünce burada kendime çiftlik kurdum. Devlet desteğiyle 100 koyun aldım. Sonraki yıl sağladığım kazançla da 50 koyun satın aldım. Bu koyunları 3 yıl boyunca bir bebek gibi besleyerek, sayıyı 520' ye çıkardım." diye konuştu.

İstanbul'dan köyüne geri döndü: 3 yılda koyun sürüsünü 5 kat büyüttü! - 6
İstanbul'dan köyüne geri döndü: 3 yılda koyun sürüsünü 5 kat büyüttü! - 7
İstanbul'dan köyüne geri döndü: 3 yılda koyun sürüsünü 5 kat büyüttü! - 8
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