İstanbul'dan köyüne geri döndü: 3 yılda koyun sürüsünü 5 kat büyüttü!
İstanbul'da inşaatlarda çalışan 8 çocuk babası Feyat Polat, 3 yıl önce Van'ın Köycük Mahallesi'ne döndü. Devlet desteğiyle hayvancılığa başlayan Polat, 100 koyunla başladığı sürüyü 3 yıl içinde 520 koyuna yükseltti.
Van'ın Erciş'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Köycük Mahallesi'nde yaşayan Feyat Polat, 15 yıl önce ailesini de alarak İstanbul'a yerleşti. İstanbul'da inşaatlarda çalışarak geçimini sağlayan Polat, 3 yıl önce doğup büyüdüğü memleketi Erciş ilçesinin Köycük Mahallesi'ne döndü.