İstanbul’dan memleketine döndü: Evinin girişinin çöple dolu olduğunu gördü

Abit Bingöl, oğluyla eski gelini H.Ç.’nin 15 yıl önce boşandığını ve bir torununun velayetinin H.Ç.’de olduğunu belirterek, “Daha önce de birkaç kere böyle oldu. Belediye ekipleri gelip temizledi. Ben gittikten sonra topladığı çöpleri gelip evimin içine atmış. Evin içi çöp dolu. Avludaki çöpleri temizlediler. Evin içerisine girmedik daha. Savcılık emriyle gelip kapıyı açacaklar. İçeriyi öyle temizleyecekler” dedi.