İstanbul’dan memleketine döndü: Evinin girişinin çöple dolu olduğunu gördü

İstanbul’da yaşarken memleketi Diyarbakır’ın Ergani ilçesine yerleşmeye karar veren Abit Bingöl (66), geldiği 2 katlı evinin avlusu ile alt katın çöp dolu olduğunu gördü. Sadece avludan 10 kamyonet çöp çıkarılırken Bingöl, evin kapısına asma kilit vurup gittiğini iddia ettiği eski gelininden şikayetçi oldu.

Haberler - DHA 28.07.2022 - 17:29

İstanbul’dan memleketine döndü: Evinin girişinin çöple dolu olduğunu gördü - 1

’da yaşayan emekli Abit Bingöl (66), memleketi ’ın Ergani ilçesine dönmeye karar verdi. 

İstanbul’dan memleketine döndü: Evinin girişinin çöple dolu olduğunu gördü - 2

İlçeye gelen Bingöl, sabah saatlerinde Kemaliye Mahallesi Şafak Sokak’ta bulunan 2 katlı evinin avlusunun kapısını açtığında çöp dağıyla karşılaştı.

İstanbul’dan memleketine döndü: Evinin girişinin çöple dolu olduğunu gördü - 3

Ergani Belediyesi ekiplerine haber veren Bingöl, alt kattaki evin de asma kilitle kilitlendiğini gördü.

İstanbul’dan memleketine döndü: Evinin girişinin çöple dolu olduğunu gördü - 4

İçerisinin de aynı şekilde çöp dolu olduğunu gören Bingöl, polise giderek, daha önce 2’nci katta yaşayan gelini H.Ç.’den şikayetçi oldu.

İstanbul’dan memleketine döndü: Evinin girişinin çöple dolu olduğunu gördü - 5

10 KAMYONET ÇÖP ÇIKARILDI

Sadece avludan 10 kamyonet çöp çıkarılırken, evin içerisindeki çöp de savcılık izniyle asma kilidin kırılmasının ardından temizlenecek.

İstanbul’dan memleketine döndü: Evinin girişinin çöple dolu olduğunu gördü - 6

Abit Bingöl, oğluyla eski gelini H.Ç.’nin 15 yıl önce boşandığını ve bir torununun velayetinin H.Ç.’de olduğunu belirterek, “Daha önce de birkaç kere böyle oldu. Belediye ekipleri gelip temizledi. Ben gittikten sonra topladığı çöpleri gelip evimin içine atmış. Evin içi çöp dolu. Avludaki çöpleri temizlediler. Evin içerisine girmedik daha. Savcılık emriyle gelip kapıyı açacaklar. İçeriyi öyle temizleyecekler” dedi.

İstanbul’dan memleketine döndü: Evinin girişinin çöple dolu olduğunu gördü - 7
İstanbul’dan memleketine döndü: Evinin girişinin çöple dolu olduğunu gördü - 8
İstanbul’dan memleketine döndü: Evinin girişinin çöple dolu olduğunu gördü - 9
İstanbul’dan memleketine döndü: Evinin girişinin çöple dolu olduğunu gördü - 10
İstanbul’dan memleketine döndü: Evinin girişinin çöple dolu olduğunu gördü - 11

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