İstanbul'dan sağanak manzaraları
DHA
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşattı. Derelerden akan çamur nedeniyle İstanbul Boğazı'nın rengi kahverengiye döndü.
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1İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oluyor.
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2Erken saatlerden bu yana aralıklarla devam eden yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı.
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3Yağmura yakalananlar duraklara ve saçak altlarına sığındı.
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4Sağanak nedeniyle derelerden İstanbul Boğazı’na çamur aktı. Yağmurla gelen çamur İstanbulBoğazı’nın rengini kahverengiye çevirdi.
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5İstanbul genelinde etkili olan sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceği öğrenildi.
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6Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün akşam yapılan uyarıda, "24.07.2019 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğu kesimleri (Saray, Çerkezköy, Muratlı, Çorlu, Marmara Ereğlisi), İstanbul'un Avrupa Yakasının batı kesimlerinde (Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yer yer kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri yer almıştı.
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