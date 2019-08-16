NTV

İstanbul'dan sağanak manzaraları

DHA

İstanbul'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak yağış, hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşattı.

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    İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor.
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    Kadıköy'de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
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    Yağmurdan korunmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu.
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    Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle ıslanmamaya çalıştı.
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    Bazıları ise koşarak saçaklara sığındı.
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    Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
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