İstanbul'dan sağanak manzaraları
DHA
İstanbul'da bazı ilçelerde etkili olan sağanak yağış, hazırlıksız vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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1İstanbul'da bazı ilçelerde yağmur etkili oluyor.
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2Kadıköy'de aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı.
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3Yağmurdan korunmaya çalışanlar ilginç görüntüler oluşturdu.
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4Vatandaşlar çanta ve şemsiyelerle ıslanmamaya çalıştı.
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5Bazıları ise koşarak saçaklara sığındı.
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6Kentte yağış aralıklarla etkisini göstermeye devam ediyor.
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